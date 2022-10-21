بمشاركة 600 رياضي.. "دبي برو" المؤهلة لـ"مستر أولمبيا" لبناء الأجسام تنطلق غداً

المصدر: وام

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تنطلق غدا السبت فعاليات بطولة "دبي برو" لبناء الأجسام، التي تستضيفها دبي للمرة الأولى، والمؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين وذلك بمشاركة أكثر من 600 رياضي من المحترفين والهواة في مركز دبي التجاري العالمي ولمدو يومين.

وتتضمن البطولة 6 فئات للمحترفين والهواة هي: فئة الفيزيك - رجال هواة، وفئة كلاسيك فيزيك - رجال هواة، وفئة كمال الأجسام هواة، وفئة الفيزيك - رجال محترفين، وفئة كلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وفئة كمال الأجسام محترفين.

وكشفت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمقر مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل البطولة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وخالد العور مدير إدارة الاتصال وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

حضر المؤتمر الكويتي أحمد أشكناني صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام “مستر أولمبيا للمحترفين” لعامي 2016 و2017 والفائز بألقاب العديد من البطولات الدولية أشهرها بطولة أرنولد كلاسيك وبطولة نيويورك برو.

كما حضر أكثر من 100 متنافس من المشاركين في البطولة حيث تم تقديم أبرز المشاركين من الأبطال، وأجريت عملية التسجيل والأوزان للمنافسين.

وأكد عادل العلي أهمية تنظيم هذه البطولة التي تحظى بإقبال كبير على المشاركة معربا عن شكره لمجلس دبي الرياضي على دعمه للبطولة التي تقام لأول مرة في دبي بمشاركة واسعة من أبطال بناء الأجسام من المحترفين والهواة

وقال “ تحظى هذه البطولة بأهمية كبيرة كونها تؤهل الرياضيين العرب لينافسوا في بطولة العالم لبناء الأجسام - مستر أولمبيا 2022 -، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في ديسمبر المقبل.

وأضاف " ستكون البطولة بمثابة تصفيات للمشاركين، وسينال الفائز من فئة الهواة لقب "بطل الأبطال" ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا، كما أن هذه البطولة هي الأولى في الشرق الأوسط التي يحصل الفائزون فيها على 9 بطاقات احتراف لفئة الهواة حيث تؤهلهم هذه البطاقات ليصبحوا لاعبين محترفين، فيما يحصل المحترفين الفائزين على جوائز مالية".

وأشار إلى أن البطولة ستديرها مجموعة من الحكام العالميين من أبرزهم رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

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