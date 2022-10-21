«الصداقة الإماراتية الكورية» ضربة بداية موسم التايكواندو

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يدشن اتحاد الإمارات للتايكواندو موسمه الرياضي الجديد صباح اليوم بتنظيمه لبطولة الصداقة الإماراتية الكورية والتي ستقام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، والتي تعد البطولة الأولى بين 12 بطولة ضمن روزنامة الموسم الجديد.

وتعتبر بطولة الصداقة الإماراتية الكورية بنسختها السادسة من البطولات المهمة التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع السفارة الكورية لدى الدولة منذ العام 2014، وتشارك في البطولة جميع الأندية والفرق التابعة لاتحاد التايكواندو الإماراتي.

وقال العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو: الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد تم بشكل جيد، مرحباً بأسرة اللعبة بمناسبة تدشين الموسم الرياضي الجديد، ومتمنياً لجميع الأندية والفرق واللاعبين واللاعبات تحقيق تطلعاتهم بخوض منافسات جميع البطولات بشكل مميز، ومثنياً على جهود لجان الاتحاد للوصول للجاهزية الجيدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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