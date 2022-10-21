«أبوظبي غراند سلام للجودو» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، في صالة «جوجيتسو أرينا»، بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، التي ينظمها اتحاد المصارعة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وإشراف الاتحاد الدولي للعبة.. وتشهد البطولة مشاركة 419 لاعباً ولاعبة من 65 دولة ممثلة في (243 رجال و176 سيدات)، فيما يبلغ مجموع جوائزها 154 ألف دولار حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو، وتوزع فيها 56 ميدالية.

واستأنف منتخب الإمارات الأول المشارك في البطولة تدريباته بمشاركة كافة اللاعبين المختارين. وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولة، مؤكداً أن نسخة هذا العام لها خصوصية لدى أسرة الجودو في العالم، بعد أن زالت جائحة كورونا التي تعامل معها الاتحاد الدولي للجودو بشكل مثالي، لتأتي بطولة أبوظبي في ثوبها الجديد وسط مشاركة مميزة فاستحق الجميع الشكر ونرحب بهم في بلدهم الثاني.

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وأضاف: مشاركة جودو الإمارات تختلف عن البطولات الماضية، حيث حرص الاتحاد على منح الفرصة للشباب الصاعد، لإعدادهم للاستحقاقات المقبلة، والبطولة مناسبة جيدة للاستفادة من المستويات الفنية المتقدمة عالمياً، بعد تفوقهم على مستوى البطولات عربياً وقارياً وخليجياً.. ونحن في اتحاد المصارعة والجودو فخورون باستمرارية الحدث الرياضي العالمي في أبوظبي.

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