«التعليم والشباب» تناقش مشروعي قانوني الرياضة والهيئة

المصدر: (دبي - وام)

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واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعين عقدتهما على مدار يومين في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وتم تبادل الآراء مع ممثلي الهيئة حول بنود مشروعي القانونين وملاحظات وتعديلات اللجنة على موادهما، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة شذى النقبي مقررة اللجنة، وسارة فلكناز، وعائشة البيرق، وعفراء العليلي، وناصر اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة إلى تطوير أنظمة العمل بالجهات الرياضية والارتقاء بأدائها نحو التميز، وتوحيد الأهداف وتكاملها لتطوير القطاع الرياضي على المستوى الاتحادي والمحلي، وبناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة لتحديث القانون الحالي للهيئة بما يتوافق مع مشروع قانون الرياضة الجديد.

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