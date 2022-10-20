سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة لكرة القدم

المصدر: وام

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أجريت أول أمس مراسم سحب قرعة البطولة الرابعة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي ويشارك فيها 16 فريقا تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة وتنطلق 26 أكتوبر القادم .

و أسفرت قرعة البطولة التي تستضيفها ملاعب نادي الثقة للمعاقين عن تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات تضم الأولى فرق دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الشؤون الإسلامية والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومجلس الشارقة للتعليم بينما تضم الثانية فرق دائرة الخدمات الإجتماعية وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبلدية مدينة الحمرية وبلدية مدينة كلباء في حين تضم الثالثة فرق هيئة الطرق والمواصلات وهيئة مطار الشارقة الدولي وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ونادي الثقة للمعاقين وتشمل الرابعة فرق الإدارة العامة للحرس الأميري وجمعية الشارقة التعاونية ودائرة الموارد البشرية وهيئة الشارقة للإستثمار ( شروق ).

شهد مراسم سحب القرعة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة و خليفة بن هده السويدي وصلاح عبيد الهاجري و أسامة يوسف الدوخي أعضاء اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة .

و أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة في كل المنافسات الرياضية لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تهتم بتوفير كل الخدمات لموظفي حكومة الشارقة مشيراً إلى أن الهدف من البطولة تنمية روح المنافسة الشريفة في جو أسري.

و أكد المستشار حميد علي العبار أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت فرق عمل متميزا لكي تخرج البطولة بالصورة المطلوبة موجهاً الشكر إلى جميع المؤسسات والهيئات والدوائر المشاركة في هذا الحدث والذي يأتي ضمن النجاحات التي يحققها نادي موظفي حكومة الشارقة في توثيق العلاقات بين العاملين بحكومة الشارقة في جو رياضي .

واستعرض عبد الناصر براهمية المدير الفني للبطولة لوائح البطولة والفرق المشاركة بها وأهم بنودها .. مشيراً إلى أن البطولة التي يشارك فيها 16 فريقا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات وتقام المباريات من الدور الأول بنظام المجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي ثم نصف النهائي والنهائي .

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