28 متزلجاً في بطولة ألواح الجليد بـ «سكي دبي»

المصدر: دبي - البيان

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استضاف «سكي دبي»، أول مسابقة للتزلج وركوب متزلجات ألواح الجليد على مستوى الاتحاد الدولي للتزلج في غرب آسيا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، ويأتي هذا الحدث، بعد أن تمت المصادقة على دولة الإمارات كعضو مشارك في الاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، خلال المؤتمر الدولي لرياضة التزلج على الثلج، الذي جرى هذا العام، وذلك بعد حملة استمرت خمس سنوات، بقيادة شركة «ماجد الفطيم» و«سكي دبي»، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية.

وشهد الحدث أربع مسابقات للتزلج وركوب متزلجات ألواح الجليد، المصادق عليها من قبل الاتحاد الدولي للتزلج، والتي شهدت تنافس أكثر من 28 متزلجاً وراكب متزلجات ألواح الجليد من سبع دول، بما في ذلك 12 إماراتياً.

وقال محمد العتري نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: «نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، لاستضافة أول مسابقة على الإطلاق للتزلج على المنحدرات، وركوب ألواح التزلج على الجليد، على مستوى الاتحاد الدولي للتزلج في غرب آسيا»، وأضاف: «نلتزم في «سكي دبي»، برعاية المواهب الشابة، وتعزيز ثقافة الرياضات الشتوية. وشعرنا بالحماسة والسعادة، لمتابعة المواهب المميزة المشاركة، التي تنافست على مدار يومين على المنحدرات. وتشكل استضافة مثل هذه الأحداث، خطوة بارزة في مسيرة تحقيق طموحنا في إنشاء وجهة عالمية للرياضات الثلجية في قلب الصحراء، وتمهيد الطريق للمتزلجين وراكبي ألواح التزلج على الجليد، من جميع أنحاء العالم، لتمثيل بلدانهم على المسرح الدولي».

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