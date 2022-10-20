45 دولة في نهائيات مونديال الترايثلون بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك 45 دولة في سباقات الفئات العمرية، ضمن نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022، التي تقام الشهر المقبل في أبوظبي، برعاية ضمان، فيما ستشارك كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بأكبر عدد من الرياضيين في البطولة.

تقام الفعالية العالمية في جزيرة ياس، في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل، وهي أول نهائيات لبطولة العالم للترايثلون تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسينضم المنتخب الإماراتي إلى المنتخبات المشاركة من جميع أنحاء العالم، لينافس في عدد من فئات البطولة المختلفة.

وتشارك بريطانيا بأكبر عدد من الرياضيين في منتخبها، الذي يضم 351 رياضياً ورياضية، تتبعها الولايات المتحدة بمنتخب قوامه 294 مشاركاً، بينما تأتي كندا في المرتبة الثالثة بمنتخب يتكون من 115 رياضياً.

كما تشهد الفعالية الدولية التي تمتد أربعة أيام، مشاركة عدد من الرياضيين الناشئين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتطلع المنتخب الإماراتي للفوز بالألقاب، بينما تشارك كل من مصر والكويت.

ويتنافس اللاعبون واللاعبات ضمن خمس فئات، هي سباق النخبة للرجال والسيدات، وسباق النخبة تحت 23 سنة للرجال والسيدات، وسباق النخبة بارا للرجال والسيدات، وسباق الفئة العمرية للرجال والسيدات (سباق سوبر سبرينت ضد الساعة، سباق المسافات القياسية، والدراجات المائية)، بالإضافة إلى السباقات المجتمعية والشبابية.

ويُمكن لمختلف أفراد المجتمع، المشاركة في النهائيات، والتسجيل في سباق سوبر سبرينت (السباحة 400 متر، والدراجات الهوائية مسافة 10 كيلومترات والعدو مسافة 2.3 كيلومتر)، وسباق السبرينت (السباحة 750 متراً والدراجات الهوائية مسافة 20 كيلومتراً والعدو مسافة 5 كيلومترات)، بينما يتألف السباق القياسي من السباحة مسافة 1.5 كيلومتر، وقطع مسافة 40 كيلومتراً بالدراجات الهوائية، والعدو مسافة 10 كيلومترات. ويمكن أن ينجز شخص واحد تلك السباقات، أو من خلال فريق مكون من شخصين أو ثلاثة بالتتابع. أما سباقات الصغار، فتتيح فئات المنافسة للأطفال من عمر 9 سنوات فما فوق.

ترحيب

ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركين في بطولة العالم، قائلاً: يسرنا استقبال نخبة من أفضل الرياضيين الواعدين في سباقات الفئات العمرية للمنافسة في نهائيات بطولة العالم للترايثلون 2022، التي ستكون دون شكّ فعالية حافلة بالحماس والتشويق، تجمع بين الرياضة والترفيه.

وأضاف العواني: «عدد المشاركين يعد دليلاً واضحاً على مدى أهمية الفعالية، ومكانتها الرياضية البارزة، والتي ستقدم للجماهير من عشاق الرياضة، حدثاً ملهماً وحافلاً بالمنافسات المثيرة، في سباقات النخبة والبارا، والفئات العمرية، بين المشاركين الذين يتطلع كل منهم لحصد لقب بطل العالم».

واختتم العواني: تمثل النهائيات فرصة رائعة تتيح لمجتمعاتنا التفاعل مع هذه الرياضة، والاستمتاع ببرنامج حافل بالسباقات المتنوعة، التي تناسب جميع القدرات، والكبار والصغار، على حد سواء.

من جانبها، قالت ماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، عضو اللجنة الأولمبية الدولية: «لطالما جسدت نهائيات بطولة العالم للترايثلون، تجربة حماسية فريدة من نوعها، وكلي ثقة بأنها ستشكل فرصة استثنائية هذا العام لجميع الرياضيين المتوجهين إلى أبوظبي، خلال شهر نوفمبر القادم، للمشاركة في واحدة من أكبر البطولات الرياضية عالمياً. لقد توقفت سباقات الفئة العمرية خلال العامين الماضيين، نظراً للتداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية، ولكن من الرائع أن تعود من جديد لتتيح الفرصة للرياضيين الدوليين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة، وإظهار أفضل أداء لهم على الإطلاق».

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