الرجبي إلى بانكوك للمشاركة في سباعيات آسيا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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غادرت، فجر أمس، بعثة منتخب الإمارات للرجبي، متوجهة إلى العاصمة التيلاندية بانكوك، للمشاركة في الجولة الأولى لسلسة سباعيات الرجبي للرجال، التي تنطلق غداً، وتستمر حتى بعد غدٍ.

يترأس البعثة فيصل عبد العزيز الزرعوني مستشار رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، تضم محمد سلطان الزعابي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، والجهاز الفني، بقيادة المدرب أبولو برليني المدير الفني، ويوسف شاكر ودورانت جربر مساعدين للمدرب، و15 لاعباً، وتشارك في البطولة 8 منتخبات هي (الصين، هونغ كونغ، اليابان، ماليزيا، الفلبين، سيرلانكا، كوريا الجنوبية ومنتخب الإمارات ).

ومن المقرر إقامة الجولة الثانية للبطولة بكوريا الجنوبية، خلال الفترة من 12 - 13 نوفمبر المقبل، بينما تستضيف مدينة العين على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، الجولة الختامية، خلال الفترة من 26 – 27 نوفمبر المقبل.

وخضع لاعبو المنتخب الوطني خلال الأسابيع الماضية لتدريبات مكثفة، واختبارات بدنية وفنية، من أجل بطولة كأس آسيا، وتخلل الفترة الماضية، خوض عدد من المباريات الودية.

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