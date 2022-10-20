اللجنة الأولمبية تشارك في عمومية «الأنوك» بسيؤول

المصدر: سيؤول – البيان

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شاركت الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية رقم 26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «الأنوك»، الذي أقيم في سيؤول، عاصمة كوريا الجنوبية، الذي انعقد خلال الفترة (19-20) من الشهر الجاري.

ومثّل الدولة في الاجتماع، وفد من اللجنة الأولمبية الوطنية، ترأسته المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، يرافقها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وناقش الاجتماع العديد من التقارير المقدمة من اللجان المنظمة للدورات الأولمبية المقبلة، وعلى رأسها أولمبياد باريس 2024، ودورة ألعاب الشباب الشتوية 2024 م، ودورة الألعاب الشتوية 2026، المقرر إقامتها في إيطاليا، وأولمبياد لوس آنجلس 2028، وأولمبياد بريزبن 2032، ودورة الألعاب العالمية الشاطئية للأنوك في بالي بإندونيسيا العام المقبل 2023، والتوصيات المتعلقة بأنشطة اللجان الأولمبية الوطنية، ومشاركتها في الدورات التي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.

كما تزامن مع اجتماع الجمعية العمومية، توقيع اتفاقية تفاهم بين المجلس الأولمبي الآسيوي، ومقاطعة جيونغسون بمنطقة غوانغوون، لإنشاء الأكاديمية الأولمبية الآسيوية في كوريا الجنوبية. حيث تهتم الأكاديمية الأولمبية الآسيوية، بتنمية التعليم في آسيا، بالتنسيق مع لجنة التعليم في المجلس الأولمبي الآسيوي، والأكاديمية الأولمبية الدولية.

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