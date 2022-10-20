الشارقة بطل الدور الأول لدوري شباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أنهى فريق شباب كرة اليد بنادي الشارقة، الدور الأول ببطولة دوري فئة شباب اليد تحت 18 سنة، بالمركز الأول، برصيد 15 نقطة «العلامة الكاملة»، عقب فوزه على الجزيرة بنتيجة 38- 17 في الجولة الخامسة الأخيرة بالدور الأول للبطولة، التي تشهد مشاركة 6 أندية، وتمثل بداية موسم كرة اليد لفئة الشباب، وحل بالمركز الثاني فريق شباب العين برصيد 13 نقطة، عقب فوزه على فريق الوصل 31- 23.

وختم فريق النصر مشواره بالدور الأول، محتلاً المركز الثالث «مؤقتاً»، برصيد 8 نقاط، عقب تعادله مع فريق شباب الأهلي 32 - 32، وحل بالمركز الرابع «مؤقتاً»، فريق الجزيرة، برصيد 8 نقاط، وتبقت له مباراة مؤجلة مع فريق شباب الأهلي، الذي يحتل حالياً المركز الخامس برصيد 7 نقاط، واحتل فريق الوصل المركز السادس الأخير، برصيد 5 نقاط، بخسارته جميع مباريات في الدور الأول.

وتقام البطولة بنظام الدوري الكامل من دورين، وستنطلق مباريات الدور الثاني يوم الاثنين في 12 ديسمبر، بإقامة 3 مباريات، حيث يستضيف النصر الوصل، ويستقبل الجزيرة فريق العين، وتجمع المباراة الثالثة بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي.

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