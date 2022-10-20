700 مشارك في انطلاقة تحضيري تحدي سبينس دبي للدراجات

المصدر: دبي - البيان

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حقق الموسم التحضيري لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، انطلاقة ناجحة مسجلاً عدداً قياسياً للدراجين الذين شاركوا في الجولة التحضيرية الأولى للسباق.

وشهدت أولى الجولات التحضيرية لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي تقام فعالياته في شهر فبراير 2023، تسجيل ما يزيد على 700 مشارك في السباق الاستعدادي البالغة مسافته 35 كيلومتراً، في ظل تأكيد منظمي الحدث إضافة فئات جديدة على هذا الحدث الرياضي البارز الذي يقام في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بدبي وتتخلله منافسات شيقة.

كما شهد عدد المسجلين في جميع المسابقات الخمس من جولات صيدليات أستر Big 5 التحضيرية زيادة ملحوظة عن دورة العام الماضي، مع تسجيل أكثر من 500 دراج هذا العام. ومع تزايد اهتمام هواة فعاليات اللياقة البدنية ورياضة الدراجات الهوائية بهذا الحدث، واشتداد المنافسة على الفوز بقميص متصدر السباقات، عمل منظمو تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية على توفير مزيد من الفرص للدراجين للفوز بشرف ارتداء هذا القميص، وذلك من خلال إطلاق فئتين عمريتين جديدتين لكل من فئتي الرجال والسيدات.

وبينما يشارك الدراجون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و44 عاماً في الفئة المفتوحة للفوز بقميص المتصدر الأصفر المعتاد، تم إطلاق فئة «الدراجين المخضرمين» الجديدة للمتسابقين الأكبر سناً ممن تبلغ أعمارهم 45 عاماً فما فوق، يتنافس المشاركون فيها على قميص المتصدر الأزرق. أما في حال تمكن أحد الدراجين المخضرمين من تسجيل الزمن الأسرع في السباق، فعندها يحق له ارتداء القميص الأصفر.

ترقب

تتواصل الاستعدادات للنسخة المقبلة من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية مع اقتراب موعد المسابقة الثانية من جولات صيدليات أستر Big 5 التحضيرية، والتي تقام يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر على مضمار القدرة للدراجات الهوائية، حيث يرتدي متصدرو الجولة التحضيرية الأولى القمصان الخاصة. ويتقدم الفئة المفتوحة للرجال ليان أوكامب، من فريق بيوند ذا بايك والبطل المتوج بلقب تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لفئة النخبة تحت سن 23 عاماً، فيما تتقدم المتسابقة لورين مالاركي المشاركات في الفئة المفتوحة للسيدات.

وفي فئة المخضرمين، يرتدي القميص الأزرق المتسابق رينيه فان ووركوم في فئة الرجال، والمتسابقة كلير مارتين في فئة السيدات، بعد تحقيقهما الزمن الأسرع كل ضمن فئته.

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