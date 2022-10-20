إغلاق باب التسجيل لـ «دلما التاريخي» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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يغلق نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم باب التسجيل لسباق مهرجان دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وذلك بعد فتح باب التسجيل لمدة تتجاوز الأسبوعين.

وينطلق مهرجان سباق دلما التاريخي الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي 27 من الشهر الجاري ويستمر حتى الثالث من نوفمبر المقبل بجزيرة دلما بمنطقة الظفرة، فيما يحدد يوم سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية خلال تلك الفترة حسب أحوال الطقس.

وشهد التسجيل إقبالاً منقطع النظير من الملاك من مختلف أنحاء الدولة، لا سيما وأن السباق هو الأغلى والأطول في تاريخ السباقات البحرية، حيث تم رصد 25 مليون درهم جوائز لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين.

ومن المتوقع أن يصل عدد البحارة المشاركين في السباق إلى 3 آلاف بحار من شتى أنحاء الإمارات، ومن المفترض أن تعقد اللجنة المنظمة للسباق برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الاجتماع التنويري مع النواخذة المشاركين عقب إغلاق باب التسجيل وإعلان أعداد المحامل المشاركة في الحدث التراثي الكبير.

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