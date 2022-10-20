66 دولة في «أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تجرى في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بصالة أرينا جوجيتسو بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو التي تنطلق يوم غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة 66 دولة ومن بينها 11 دولة عربية وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو الترتيبات كافة لإنجاح البطولة.

وأشاد ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بنجاحات الإمارات المتواصلة في استضافة بطولات الجائزة الكبرى للجودو في عاصمتها أبوظبي، مثمناً جهود محمد بن ثعلوب، ومرحباً بالمشاركين كافة في أبوظبي وفي الربع الأخير من جولات الجودو العالمية 2022 وقال: لقد مر عام على دورة طوكيو بعد عمل مكثف وفي ظروف مختلفة، وتتجدد الاستعدادات ولذلك نجد أنفسنا تحت تأثير أقصر دورة أولمبية في التاريخ ممثلة بدورة باريس الآن على بعد أقل من عامين، فإن مجتمعنا لا بد من أن يتكيف بهذا الوضع، كما هو الحال دائماً، مع هذه الظروف الخاصة، وأضاف: لا شك في أن الاتحاد الدولي فخور بتلك النجاحات التي تحققت بفضل تفاني وإخلاص أسرة الجودو في العالم، الذين يسعون جاهدين للتفوق بغض النظر عن الوضع الذي يواجههم وهي تمثل علامة نجاحنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز