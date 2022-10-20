تيافوي ينضم لأبطال مبادلة للتنس

المصدر: ( أبوظبي - البيان)

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أعلن منظمو بطولة مبادلة العالمية عن مشاركة فرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2022 والمصنف كثاني أفضل لاعب في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى في البطولة التي تُقام هذا العام من 16 - 18 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية. ويمثل اللاعب تيافوي، البالغ من العمر 24 عاماً، أحدث المنضمين إلى مجموعة النجوم المشاركين في البطولة، ومن بينهم بطل العالم كارلوس ألكاراز، وكاسبر رود الثالث عالمياً، وحامل اللقب أندري روبليف.

ولد تيافوي في سيراليون ونشأ في بيئة متواضعة في ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل لأعلى تصنيف له، المركز 19 عالمياً، الشهر الماضي بعد أن أصبح أول أمريكي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة فلاشينج ميدوز منذ عام 2006.

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