13 نزالاً في «محاربي الإمارات» الليلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه الأنظار في الساعة السادسة من مساء اليوم نحو صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، التي ستستضيف وللمرة الأولى فعاليات النسخة الدولية 34 لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، وذلك بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 16 دولة مختلفة يمثلون نخبة نجوم العالم في اللعبة ويتنافسون في 13 نزالاً يتوقع أن تكون كثيرة وشيقة وتلبي طموحات الجماهير.

ويتنافس في النزال الرئيسي الإسباني أكويدان دوكيه (18 - 3) مع الأرميني مارتون مزولميان (13 - 3) في وزن الحر، على أن يتأهل الفائز من بينهما للتنافس على لقب وزن الخفيف في النسخ القادمة، وفي بقية النزالات يواجه البرازيلي فيليب بيرايرا منافسه الروسي عزمات كيرفوف.

وتشهد النسخة مشاركة 3 من المقاتلين العرب يتقدمهم اللبناني محمد العيسل الذي لم يخسر في 6 نزالات سابقة، إذ يواجه الإيراني أمير فضلي، وبالنسبة للعراقي حسين سالم سيلتقي مع الفلبيني ارلان فيرناو، وأما الأردني جلال الدين الدعجة سيواجه الفلبيني مارك الاكوبا، وفي مواجهات السيدات يتصدر نزال البرازيلية لاريسا كارفالو والسويدية إلين أوليرغ في وزن الحر.

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