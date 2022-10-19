بيفول يترك تدريبات الملاكمة من أجل قمة السلة

المصدر: أبوظبي - البيان

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غاب ديمتري بيفول، المتوّج بلقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن الخفيف الثقيل، عن نشاطاته التدريبية وذلك لحضور مباراة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين التاريخية بين أتلانتا هوكس وميلووكي باكس في صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي. وعبّر اللاعب، البالغ من العمر 31 عاماً، عن حماسه الشديد للدفاع عن اللقب خلال النزال الذي سيجمعه مع زوردو راميريز في 5 نوفمبر.

واستضافت المدينة المنافسات الافتتاحية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 2022 الأسبوع الماضي، حيث تم تجهيز الاتحاد أرينا بشبكات كرة السلة بدلاً من حبال حلبة الملاكمة. ولم يفوّت بيفول، الذي سيشارك في «سلسلة الأبطال» المقبلة التي تنظمها شركة ماتش روم بوكسينغ مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فرصة للاستمتاع بالأجواء الحماسية التي رافقت أداء نخبة لاعبي كرة السلة المحترفين.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيفول، الذي قابل أسطورة كرة السلة الأمريكية وسفير دوري السلة الأمريكية للمحترفين في أبوظبي شاكيل أونيل: «لم أحضر الكثير من مباريات كرة السلة من قبل، ولكن كانت مشاهدة مباراة في دوري السلة الأمريكية للمحترفين بحضور نجوم الرياضة تجربة ممتعة للغاية. أثارت صالة الاتحاد أرينا إعجابي وزادت حماستي لخوض النزال يوم 5 نوفمبر على أرضها».

وأكد بيفول أهمية زيارته الصالة للتعرف إلى أجوائها قبل خوض النزال، وأشار إلى ثقته الكبيرة بقدرة العاصمة الإماراتية على تعزيز حضورها في مشهد الملاكمة العالمي خلال فترة قصيرة أسوة بالرياضات القتالية الأخرى. ويجري الآن تحويل الصالة من ملعب كرة السلة إلى حلبة ملاكمة تحضيراً لنزال الدفاع عن اللقب في 5 نوفمبر.

ويتطلّع ديفول لخوض النزال، وقال: «سيكتب هذا النزال فصلاً جديداً في تاريخ الملاكمة، ومن المحتمل أن يشارك الفائز في هذا النزال في بطولة الوزن الخفيف الثقيل المقبلة. أؤمن بالدور الكبير الذي يلعبه هذا النزال في إرساء مكانة أبوظبي في مشهد الملاكمة العالمي، ما يتيح لها استضافة العديد من النزالات الكبرى في المستقبل. وأتطلع للمشاركة والفوز باللقب».

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