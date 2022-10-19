«يو إف سي 280» نزالات حماسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه الأنظار السبت إلى النزال الكبير الذي يجمع إسلام ماخاتشيف بتشارلز أوليفيرا في حلبة الاتحاد أرينا والذي بيعت تذاكره بالكامل. وتعد البطولة واحدة من أقوى فعاليات العام الحالي، وتتضمن نزالاً على لقب وزن الخفيف يجمع أوليفيرا وماخاتشيف الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة في أبوظبي.

وتتضمن بطاقة نزالات البطولة أيضاً، النزال الرئيسي المشترك الذي يجمع ألجامين سترلينغ، وتي جاي ديلاشاو لحسم لقب فئة «البانتام»، فضلاً عن عدد من النزالات القوية الأخرى التي ستلهب حماس الجماهير في المدرجات.

ويتمتع إسلام ماخاتشيف بحظوظ جيدة في المواجهة، وذلك بعد تحقيقه لعشرة انتصارات متتالية، من ضمنها انتصاران في أبوظبي كان آخرهما تفوقه على دان هوكر في إطار منافسات بطولة يو إف سي 267 بأكتوبر من العام الماضي.

ويقول ماخاتشيف في هذا الصدد: «أشعر دائماً أن دولة الإمارات هي بلدي الثاني. أحظى بقاعدة جماهيرية طيبة هنا في أبوظبي، ولهذا أعشق خوض النزالات على أرضها وأتطلع إلى الحصول على دعم الجماهير الوفية».

ويضيف: «اعتدت على خوض النزالات الصعبة، وأشعر بالثقة الكاملة والحماس لخوض هذا النزال من أبوظبي التي توفر بيئة نموذجية للتحضير والإعداد المثالي لهذه الفعالية، إضافة إلى الدعم الكبير من قبل الجمهور».

بدوره يقول الطرف المقابل من المواجهة تشارلز أوليفيرا والذي بدا واثقاً جداً من نفسه: «لا أشعر بتاتاً بأي ضغوط لا سيما أنني أحمل لقب وزن الخفيف وأتطلع بقوة إلى الاحتفاظ به».

ويضيف: «لن يختلف هذا النزال عن بقية نزالاتي، وأسلوبي سيعتمد على الضغط والهجوم، وسأسعى لحسم النزال بالضربة القاضية».

في سياق متصل، قضى تي جاي ديلاشاو، الذي يزور أبوظبي للمرة الأولى خلال الفعالية المشتركة، حوالي 11 يوماً في العاصمة الإماراتية، ويأمل أن يكون حضوره مثمراً خلال ليلة النزال المرتقبة.

وتعليقاً على الموضوع، قال ديلاشاو: «تجري التحضيرات في أبوظبي على نحوٍ رائع، وقد استمتعت بوقتي هنا طوال فترة إقامتي التي دامت 11 يوماً حتى الآن، حيث غمرني سكانها بحُسن الضيافة وأعجبت بمدى جمال ونظافة الإمارة».

مضيفاً: «شارك الجامين سترلينغ ضمن نزالات في أبوظبي سابقاً، لكن هذه الحقيقة لا يُمكنها التأثير على أدائي. وقررت المجيء مبكراً لأتأقلم مع التغيير الحاصل في التوقيت ولأكون على أتمّ الاستعداد لدخول المواجهة، إذا لا يوجد متسع للشعور بالتردد أو القلق، وآمل أن يكون الجمهور متحمساً لحضور النزال الذي سأشارك به، حيث لا يسعني الانتظار حتى يحين موعد دخول الحلبة وخوض النزال الذي بيعت جميع تذاكره منذ اليوم الأول، وأتطلع لتقديم أداءٍ سيذهل المشاهدين بفوزٍ ساحق».

ومن جهةٍ أخرى، يستمتع اللاعب شون أومالي بوقته خلال الأسبوعين الأخيرين في العاصمة الإماراتية، بينما يستعدّ لمشاركته في البطولة للمرة الأولى بدولة الإمارات، ضمن مواجهة في فئة وزن البانتام مع بيتر يان.

وأوضح الأمريكي أومالي، الذي التقى الإعلام مرتدياً الزي الإماراتي التقليدي: «يغمرني شعورٌ بأني في وطني، فعلى الرغم من كوني معتاداً على خوض نزالاتٍ في لاس فيجاس، إلّا أنّي سعيدٌ للغاية بوجودي هنا. ولم أحظَ حتى الآن بفرصة اختبار العديد من النشاطات، لكني استمتعت بمشاهدة أبوظبي على متن هيلكوبتر، حيث كانت تجربةً مذهلة بالفعل، كما استمتعت بتقديم أداءٍ مليءٍ بالمتعة خلال نزالاتي الثمانية أو التسعة الماضية، وأعدُ الجمهور بعرضٍ لا يفوت هذه المرة في مواجهة بيتر يان، خصيصاً أنّ شعوري بالانتماء إلى هنا يمدّني بالكثير من التشجيع».

وأخيراً، يتطلّع شون برادي، الذي يواجه بلال محمد، إلى تقديم أداء استثنائي في الاتحاد أرينا، موضحاً: «لم تسنح لي الفرصة للقتال أمام الجماهير منذ فترةٍ طويلة بسبب أزمة كوفيد 19، لذا فأنا في غاية السعادة لعودة هذه الفعالية الرائدة عالمياً بحضور الجمهور بعد أن نفدت جميع تذاكرها».

ويقول البطل الحالي لوزن «بانتام» ألجامين سترلينغ: «أنا متحمس جداً للنزال في أبوظبي، خصوصاً أن البطولة تتضمن نزالات من العيار الثقيل والكثير من الأسماء المميزة في الرياضة. أعتقد أنه سيكون نزالاً رائعاً أمام حشد مذهل من الجماهير».

ويتابع: «يعتبر الفوز في هذا النزال هدفاً مهماً لي ولمسيرتي، وأعلم أن ديلاشاو منافس متمرس وصاحب عدد كبير من الانتصارات في هذا الوزن لكنني متفائل جداً».

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