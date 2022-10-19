محمد بن سلطان يشيد بإنجاز أبطال الشراع في عمان

المصدر: أبوظبي - البيان

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وجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة لفريق أبوظبي للشراع الحديث، الذي حقق مع منتخب الإمارات للشراع الحديث في البطولة العربية للشراع في مسقط 6 ميداليات مختلفة من أصل 8 حققها المنتخب عبر فئات البطولة المختلفة التي وصل عدد المشاركين من خلالها إلى 120 متسابقاً من 11 دولة عربية خاضت فئات البطولة الست.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن تفوق وتميز أبناء الإمارات في المنافسة جاء كي يثبت التفوق الكبير والريادة لأبناء الإمارات في تحديات الشراع الحديث بأنواعه المختلفة واعتلاء المنصات دائماً في هذه المنافسة، وقال: «يثبت أبناء الإمارات دوماً تفوقهم في رياضة البحر، ونحن لنا الريادة في منافسات الشراع الحديث بأنواعه المختلفة، ومتميزون دوماً في هذا الجانب».

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بالجهود الكبيرة لمدرسة الشراع الحديث في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التي أفرزت بعد سنوات من العمل عن تطوير وتخريج مواهب إماراتية وكوادر قوية في رياضات الإبحار الحديث، قائلاً: «رياضة الإبحار ورثناها عن الأجداد وحافظنا على تطويرها بشكل أفضل مع الأجيال والكوادر الشابة التي تلتحق بمدرسة الشراع، وكانت النتيجة هي تحقيق الميداليات وجلب المراكز الأولى في هذا الجانب وفي كل المشاركات والاستحقاقات التي نشارك من خلالها، وما نشاهده من إنجازات اليوم هو ثمرة أيضاً لسنوات من العمل والجهد في مدرسة الشراع الحديث».

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بالعمل الكبير الذي تقوم به مدرسة الشراع الحديث في صقل وتطعيم المنتخب بالكوادر والمواهب الشابة، وأهمية ذلك في التأهيل للمشاركات الأولمبية المقبلة، خاصة وأن الشراع الحديث يندرج تحت الألعاب الأولمبية، مضيفاً: «لا يخفى أهمية تحضير وتأهيل الأبطال للبرامج الأولمبية التي يعمل على تطويرها الاتحادات الرياضية في الدولة، ومن جانبنا نقوم بصقل وتطوير مهارة أبنائنا في المدرسة بما يتلاءم ويتناسب مع متطلبات المنتخبات المشاركة لاحقاً».

وكانت البطولة العربية للشراع في نسختها الخامسة عشرة للعام الجاري 2022، التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمنتجع بارسيلو بالمدينة الرياضية بالمصنعة، قد ضمت ست فئات، هي الأوبتمست، إلكا4، إلكا6، إلكا7، وقوارب التزلج المظلي (آي كيو فويل)، إضافة إلى قوارب آر.أس فنتشر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصد المركز الأول على البطولة في الميداليات بحارة عمان، بينما حصل بحارة الإمارات على مركز الوصيف، وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العام للدول المشاركة.

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