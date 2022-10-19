ختام دورة أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام بدبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اختتمت بنجاح كبير دورة المستوى الثالث لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية بدبي في فندف ستي سيزنز بدبي، على مدار يومين بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

وكان العقيد «م» عبد الكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية سفير الاتحاد العربي لبناء الأجسام، اختتم الدورة بكلمة أشاد فيها بنجاحات الأكاديمية، وبحجم الإقبال الذي شهدته دورة المستوى الثالث بشكل خاص، وكافة دورات الأكاديمية التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي IFBB.

كما ثمن حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي في أكثر من 203 دول على مستوى العالم. وقاد الدورة وأشرف على إخراجها بصورتها المثلى المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم كبير المحاضرين الدوليين بالأكاديمية ومديرها العام. وستنظم الأكاديمية الجمعة والسبت المقبلين دورة المستوى الأول بمملكة البحرين بالتعاون مع الاتحاد البحريني لبناء الأجسام وذلك ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها الأكاديمية على المستوى العربي.

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على جانب آخر، نظم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية دورة تعريفية برياضة القوة البدنية وقوانينها، للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية في مركز الملك سلمان الاجتماعي، بحضور 110 رياضيين ورياضيات، بدعوة رسمية من اللجنة الرياضية السعودية للقوة البدنية.

كما قام الحكم الدولي الإماراتي إبراهيم عبد الله العلي رئيس لجنة الحكام للقوة البدنية بالاتحاد الإماراتي بالإشراف على دورة تأهيل للحكام، وكذلك الإشراف على الإدارة التحكيمية لبطولة المملكة المفتوحة للقوة البدنية كلاسيك 2022.

وأكد الحكم الدولي إبراهيم عبد الله العلي أن الدورة التأهيلية للحكام والمشاركة في إدارة بطولة المملكة المفتوحة، يأتي في إطار التعاون بين الأشقاء في الاتحادين ودعماً من الاتحاد الإماراتي في تطوير اللعبة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تبادل الخبرات في كافة جوانب اللعبة.

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