الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر إلى نصف نهائي كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تأهلت فرق كرة اليد بأندية الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة والنصر إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الإمارات لرجال اليد، والتي تمثل باكورة موسم اليد 2022/2023، تحدد ذلك بختام الدور التمهيدي للبطولة الذي أقيم أول من أمس الثلاثاء، بنظام الدوري من دور واحد ضمن المجموعتين الأولى والثانية.

وجاءت تحديد أطراف دور نصف النهائي عقب فوز الشارقة على ضيفه شباب الأهلي 22/ 18، ليتصدر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، وحل شباب الأهلي بالوصافة برصيد 7 نقاط، وعلى مستوى المجموعة الثانية التي تصدرها الجزيرة برصيد 9 نقاط مثلت العلامة الكاملة عقب فوزه على مستضيفه العين 25/32، ليحتل النصر المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

نصف النهائي

وسيشهد الأحد المقبل وعلى أرض محايدة مباراتي نصف نهائي البطولة، والذي يقام بنظام خروج المغلوب لتحديد طرفي نهائي البطولة، حيث يلتقي في الأولى فريق الشارقة متصدر المجموعة الأولى مع النصر وصيف المجموعة الثانية، وتجمع المباراة الثانية بين فريقي الجزيرة متصدر المجموعة الثانية مع شباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى، وبنظام خروج المغلوب ليتم بختامهما تحديد طرفي المباراة النهائية والتي تحدد لها يوم الجمعة في 11 نوفمبر المقبل.

مشوار

خاض كل فريق من أطراف دور نصف النهائي 3 مباريات في الدور التمهيدي للبطولة لحساب المجموعتين، حيث تصدر الشارقة مجموعته الأولى 9 نقاط بالعلامة الكاملة بفوزه على فريق مليحة 25/34 وعلى الوصل 30/29 وعلى شباب الأهلي 22/18، وحل شباب الأهلي وصيفاً 7 نقاط بفوزين على الوصل 24/22، وعلى مليحة 29/22، وخسارة أمام الشارقة 18/22.

وتصدر المجموعة الثانية الجزيرة 9 نقاط بفوزه على دبا الحصن 34/29 وعلى النصر 36/29 وعلى العين 32/25 وحل النصر وصيفاً بـ 7 نقاط بفوزين على العين 26/23 وعلى دبا الحصن 36/27 وخسارة من الجزيرة 29/36.

ودعت بقية الفرق الأربعة البطولة بحصول فريق مليحة الثالث بمجموعته الأولى برصيد 5 نقاط من فوز وخسارتين، مع فريق الوصل الرابع بنفس المجموعة برصيد 3 نقاط ولم يتذوق حلاوة الفوز، وفي المجموعة الثانية ودع فريق العين البطولة بمركزه الثالث ضمن مجموعته برصيد 5 نقاط من فوز وخسارتين، ومعه فريق دبا الحصن الرابع برصيد 3 نقاط بخسائره مبارياته الثلاث.

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