«أسبوع أبوظبي للتحدي».. فعاليات جماهيرية تحتفي بالفنون القتالية المختلطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشهد «أسبوع أبوظبي للتحدي» برنامجاً حافلاً بالفعاليات الرياضية والترفيهية تحتفي بالفنون القتالية المختلطة حتى يوم 23 أكتوبر 2022 في مختلف أرجاء العاصمة، والتي تتوجها بطولة «يو إف سي 280: أوليفيرا ضد ماخاتشيف» المقرر إقامتها يوم 22 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وبالتزامن مع تحول أنظار العالم إلى أبوظبي لمتابعة النزالات التاريخية، يوفر الأسبوع باقة من الأنشطة المفعمة بالحماس والمرح والمفاجآت في منطقة تجارب جمهور «يو إف سي» الواقعة مباشرة قبالة الاتحاد أرينا خلال الفترة من 19-23 أكتوبر، بما يضمن استمتاع مشاهدي المواجهات المرتقبة، وزوار الواجهة البحرية ياس باي بالأجواء الحماسية والترفيهية سواء خلال الأيام السابقة للحدث الرئيسي أو في أمسية النزال. ويحتضن ياس مول كذلك تجارب منطقة تجارب جمهور «يو إف سي» حتى يوم 23 أكتوبر في ساحة تاون سكوير.

وتمنح المنطقتان الجمهور فرصة اختبار مهاراتهم في منصات الألعاب الإلكترونية، وتحديات المرونة وسرعة رد الفعل أثناء الضغط على مستشعرات مضاءة إلى جانب التقاط صور تذكارية مع مجسمات لنجوم «يو إف سي 280»، تشارلز أوليفيرا وإسلام ماخاتشيف والجامين ستيرلينج وتي جيه ديلاشو وبيتر يان وشون أومالي.

ويحظى المشجعون أيضاً بفرصة لقاء نجوم اليو إف سي بمواقع متعددة في المدينة، فضلاً عن حضور الحوارات المفتوحة.

وينتظر الزوار مفاجآت رائعة خلف جدار جائزة «يو إف سي»، مع إمكانية الفوز بهدايا تذكارية حصرية عن طريق توجيه لكمات لأهداف على الجدار الورقي، والحصول على الجائزة الموجودة خلفه. كما يستطيعون التقاط صور تذكارية مع حزام «يو إف سي» الأصلي، وتصوير مقاطع فيديو عالية الجودة في مقصورة تحمل علامة «يو إف سي»، ثم استلامها مباشرة بالبريد الإلكتروني لمشاركتها على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، تحتضن «الاتحاد أرينا» متجر «يو إف سي» المؤقت الذي يعرض المنتجات والهدايا التذكارية الرسمية التي تحمل علامة منظمة الفنون القتالية العالمية الرائدة، بينما يزود مركز الاستعلامات الزوار بتفاصيل وبرامج «أسبوع أبوظبي للتحدي» فضلاً عن توزيع بطاقات النقاط لتشجيعهم على المشاركة في أكبر عدد من الأنشطة، وتجميع الأختام التي تؤهلهم للمنافسة في فعالية جدار جائزة «يو إف سي». ويرافق هذه الأنشطة مجموعة من التجارب تسلط الضوء على التراث الثقافي العريق وكرم الضيافة الأصيل في أبوظبي، ومنها تذوق القهوة العربية التقليدية في جناح «بيت القهوة».

وتوفر منطقة ياس مول تحدي الضربة القاضية، إذ يتنافس المشاركون في توجيه أكبر عدد من اللكمات خلال وقت محدد، على أنغام عرض موسيقي حي لمنسق الأغاني.

ويتخلل «أسبوع أبوظبي للتحدي» المزيد من الفعاليات الرياضية والترفيهية حتى يوم 23 أكتوبر، بما في ذلك ورش العمل والتجارب المتنوعة بمشاركة أبرز نجوم «يو إف سي». وتعود أيضاً بطولات «محاربي الإمارات» ضمن «أسبوع أبوظبي للتحدي» يوم 20 أكتوبر في نادي الجزيرة، بمشاركة أفضل نجوم اللعبة في 13 نزالاً، بما في ذلك النزال الرئيسي بين الأرميني مارتن مازليمان والإسباني اكودان ديكو.

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