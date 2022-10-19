الشارقة يجدد اتفاقه مع الرعاة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن نادي الشارقة الرياضي عن تجديد الشراكة مع الرعاة الرسميين لفرق النادي للموسم الرياضي 2022-2023، حيث أوضح النادي أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي (سيف زون) جددت عقد رعاية الفريق الأول لكرة القدم، وأن مصانع الأصباغ الوطنية «أصباغ ناشونال» و«فاست لمقاولات البناء» رعاة لفريق رجال كرة السلة، كما كشف الشارقة عن أن «ميغا مول» سيكون الراعي لفريق كرة قدم الصالات بالنادي.

وقال إبراهيم الجروان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري: جاءت استمرارية رعاية الشركات لنادي الشارقة نتيجة المردود الإيجابي الذي حصلت عليه الشركات من ارتباط اسمها بنادي الشارقة، لذلك، أشاد الرعاة بالتعاون مع نادي الشارقة والاحترافية في التعامل مع منظومة النادي، وبالنتائج المميزة التي تحققها الفرق الرياضية المختلفة في جميع الألعاب، متمنين مزيداً من البطولات والإنجازات خلال الفترة المقبلة، وبناءً عليه جددوا التعاقد معنا مرة أخرى.

وأوضح الجروان أنه سبق وتم الإعلان عن رعاية هيئة مطار الشارقة الدولي لفريق رجال كرة اليد، وسيظهر اسم الشركة الراعية لكل فريق على القميص خلال الاستحقاقات المحلية والدولية، مؤكداً أن المفاوضات مع الرعاة كانت مرنة، وأنهم شركاء نجاح، وشكرهم على دعمهم وتعاونهم المتواصل.

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