مدينة إكسبو دبي تنضم إلى "تحدي اللياقة"

المصدر: وام

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أعلنت مدينة إكسبو دبي عن احتضانها برنامجاً حافلاً بالأنشطة الرياضية المتنوعة في عطلة نهاية الأسبوع يومي 12 و 13 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2022.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز ثقافة ممارسة التمارين الرياضية كأسلوب حياة، وسيتمكن الزوار من جميع الأعمار من ممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة المجانية، والتي تتضمن ورش عمل كرة القدم، ودروس اليوغا وركوب الدراجات في حديقة الثريا.

وتتعاون مدينة إكسبو دبي مع مجلس دبي الرياضي وتحدي دبي للياقة لتقديم تحدي سباق مدينة إكسبو للجري وسباق مدينة إكسبو لركوب الدراجات في مدينة إكسبو دبي، حيث يقدم كل حدث أربعة سباقات على مسافات مختلفة.

وستمر الطرق المخصصة للجري في مدينة إكسبو دبي بالأجنحة والحدائق والمعالم المميزة الأخرى. والدخول مفتوح للمشاركين من جميع الأعمار، وكذلك أصحاب الهمم، ويمكن للمشاركين الاختيار بين أربع مسافات 3 أو 5 أو 10 أو15 كيلومتراً.

ويمكن لما يصل إلى 1000 راكب دراجات هوائية أن ينضموا إلى سباق مدينة إكسبو دبي لركوب لدراجات الهوائية، حيث يمكنهم القيادة في مدينة إكسبو دبي والمناطق المحيطة بها باتجاه مطار آل مكتوم الدولي، بمسافات تصل إلى 12 و 18 و 40 و 74 كيلومترا.

كما سيكون متاح القفز مع "فتنس فيرست" بقيادة مدربين مختصين سينضم حوالي 300 طفل و700 بالغ لممارسة تمارين القفز المرح على الترامبولين، كما سيدفع تجمع "باري" للتمرين المشاركين إلى أقصى طاقاتهم، الأماكن مخصصة لـ 500 مشارك، فضلاً عن أن تمرين الـ "زومبا" سيرفع معدل ضربات قلوب المشاركين ويعزز قدرتهم على التحمل وسيكون التمرين بقيادة مدربين متخصصين، الأماكن محدودة بـ 500 مشارك.

وتتاح دروس اليوغا من شيميس وهي مزيج مبتكر من أساليب اليوغا لتحسين التوازن ومستويات اللياقة البدنية، بينما تقام ورش عمل للتطوير البدني والفني لعشاق كرة القدم الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاماً، بقيادة أكاديمية "إيه سي ميلان" لكرة القدم، فيما تقام دورات تدريبية لمدة ساعة بالتعاون مع أكاديمية أسباير تقدم الجمباز للأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عاماً.

وتحافظ علامة اللياقة البدنية النيوزيلندية الشهيرة "ليز ميلز" على مستويات عالية من الطاقة مع دروس رياضية تجمع بين القوة وتمارين القلب والأوعية الدموية وتوازن الجسم، ودرس إتقان التنفس مع خبير تمارين اليوغا العالمي مانيش بول، وتستوعب الفعالية ما يصل إلى 500 مشارك، وستدير شركة "بلاتفورم ستيديو"، الحائزة على عدة جوائز، تمارين (هيت) عالية الكثافة مدتها 45 دقيقة لعدد يصل إلى 500 مشارك، وصولاً إلى تمرين "بيور بنجرا"في ساحة الوصل.

وتمارين عطلة نهاية الأسبوع الرياضية في مدينة إكسبو دبي هي جزء من تحدي دبي للياقة، وهو حملة سنوية على مستوى المدينة تهدف إلى تشجيع أنماط الحياة الصحية وممارسة النشطة الرياضية، وتمتد من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2022.

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