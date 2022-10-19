بطولة "SailGP" تطلق برنامج “Inspire”على هامش الجائزة الكبرى للإبحار في دبي

المصدر: وام

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تطلق بطولة "SailGP" برنامجها "Inspire" (إلهام)، “Inspire” الهادف لاستقطاب وتثقيف جيل الشباب، وذلك ضمن فعاليات بطولة الجائزة الكبرى للإبحار، المقررة بدبي في 12 و13 نوفمبر المقبل.

ويُقام البرنامج بمقرّ أكاديمية "بي أند أو ماريناز للرياضات المائية والإبحار" في ميناء راشد، وذلك بدعم من "نادي زوارق شاطئ دبي".

ويهدف البرنامج لتوفير فرص تمثل نقلة نوعية لصالح الشباب القادمين من خلفيات متنوعة، عبر تقديم دورات تعليمية وفرص وظيفية وبرامج سباقات متنوِّعة.

وبعد وصوله إلى أكثر من 10 آلاف شاب وشابّة حول العالم منذ إطلاقه، يأتي برنامج "إلهام"، إلى دولة الإمارات، وسوف يشهد مشارَكة ما يزيد عن 500 طالب بين أعمار 9 و15 سنة في الأنشطة التعليمية على كل من الشاطئ والماء، والمصمَّمة لجذب الشباب وتعزيز مهاراتهم التعليمية في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وسيتم إشراك الطلّاب في أنشطة مرتبطة بالهواء والماء والشمس والأرض، كما يحظى الطلّاب المشاركون في البرنامج بفرصة صنع توربينات الرياح، وتحدّي مفهوم قابلية الطفو، والتعرُّف على الإبحار عبر قوارب.

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