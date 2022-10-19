«ليوا الرياضي» يعتمد 10 سباقات للخيول العربية الأصيلة خلال الموسم الحالي 2022/2023

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن نادي ليوا الرياضي عن اعتماد إقامة 10 سباقات للخيول العربية الأصيلة ضمن أنشطة الموسم الحالي 2022/2023 لتكون بداية الانطلاقة للنشاط الرياضي في المنطقة والنادي.

وتنطلق أولى سباقات الموسم نهاية شهر أكتوبر الحالي، وحتى مارس المقبل، حيث ستتوزع السباقات على جميع ميادين منطقة الظفرة.

وأكد النادي أن كل المعايير المتعلقة بالسباقات تم وضعها على الموقع الرسمي للنادي، حيث سيفتح باب التسجيل قريباً.

وأكد بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أن أجندة الموسم الرياضي الجديد ستكون حافلة ومليئة بالبطولات المختلفة، وكذلك التحديات الكثيرة، والتي ستركز على سكان منطقة الظفرة والمدن المختلفة.

وأشار القبيسي إلى أن سباقات الخيول من المنافسات المفضلة في منطقة الظفرة، حيث تلقى إقبالاً كبيراً من الجميع، وكان من ضمن الخطط أن تكون هناك 10 سباقات، وقد تحقق ذلك، من أجل إعطاء الفرصة لسكان الظفرة للمشاركة وحضور السباقات، لافتاً إلى أن الجوائز التي تم رصدها لسباقات الخيول سيعلن عنها في وقت لاحق.

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