قرعة أبوظبي غراند سلام للجودو غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجرى غداً مراسم قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو 2022 عبر تقنية الفيديو، قبل موعد انطلاقة مباريات الدور التمهيدي المقرر له بعد غدٍ بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات واللجنة المنظمة وممثلي الدول المشاركة في البطولة.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي سفير الصداقة والسلام والإنسانية في الاتحاد الدولي للجودو رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي غراند سلام 2022، بأسرة الجودو حول العالم في بلدهم الثاني الإمارات التي تحتضن النسخة الخامسة عشرة من بطولة الجودو غراند سلام في أبوظبي.

وقال الدرعي: «نرحب بضيوف الإمارات في عاصمتنا الحبيبة وهي تستعد لاستضافة بطولة أبوظبي غراند سلام 2022، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي بصالة جيوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتعتبر تلك البطولة أحد الأحداث الرياضية العالمية الكبرى التي تشهد مشاركة 66 دولة، من بينها 11 دولة عربية».

وأضاف: «فيما يتعلق باستعدادات منتخبنا الأول للبطولة فهو يضم 10 لاعبين وسيبدأ اعتباراً من اليوم تدريباته بصالة جوجيتسو أرينا الفرعية بعد سلسلة من المعسكرات والمشاركات الخارجية في المجر وجورجيا، وإيطاليا وطشقند».

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة أماكن بالمجان للجمهور، بعد أن أبدت بعض الجاليات رغبة الحضور لمشاهدة مباريات البطولة ومؤازرة أبطالها.

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