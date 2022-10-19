منتخب البولينغ يشارك في «أولمبياد الصم» بكوالالمبور

المصدر: (متابعة - البيان)

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توجهت بعثة منتخب الإمارات للبولينغ للصم أمس إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في أولمبياد الصمّ الرابع والعشرين الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري. ويرأس البعثة عبدالله أهلي وتضم حمد الدرمكي نائب رئيس البعثة، والحسن شاكر مدرب المنتخب واللاعبين أيمن سالم المقبالي، علي مطر الرميثي، طارق البلوشي، علي حسن الجابر، سعود الشامسي وعدنان علي.

وقال ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية إن لاعبي منتخبنا الوطني في أعلى جاهزيته. وأضاف: ثقتنا كبيرة في تحقيق أعضاء المنتخب الوطني لنتائج جيدة.

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