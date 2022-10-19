دبي تطلق «مهرجان الألعاب الشاطئية» الأول غداً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أطلق مجلس دبي الرياضي «مهرجان الألعاب الشاطئية» الأول من نوعه في دبي، الذي يتضمن بطولتين شاطئيتين دوليتين تجمعان أقوى الفرق والمنتخبات في العالم، بالإضافة إلى فعاليات وبطولات أخرى تقام على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2022.

وتتصدر بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام 11 على التوالي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمة فعاليات «مهرجان الألعاب الشاطئية»، الذي يتضمن أيضاً تنظيم بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، وبطولة الريشة الطائرة، وفعاليات أخرى متنوعة تقام على الملاعب المرافقة للاستاد الرئيسي للبطولة.

وتم تجهيز منطقة ألعاب متكاملة لإقامة المهرجان تتضمن ملاعب مختلفة حسب كل لعبة، بينها الملعب الرئيسي الذي يتسع لنحو 3000 مشجع وسيحتضن منافسات كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، إضافة لمدرج فرعي في الملاعب الجانبية يتسع لـ 200 مشجع لمتابعة فعاليات المهرجان، وغرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحادين الدوليين لكرة القدم والكرة الطائرة، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة، وقرية الجمهور.

برنامج

وتبدأ فعاليات مهرجان الألعاب الشاطئية غداً، حيث تقام فعاليات اليوغا والريشة الطائرة، وتقام بعد غدٍ الجولة الإعلامية الخاصة ببطولة الكرة الطائرة الشاطئية والتي سيتم خلالها تنظيم مؤتمر صحافي يتم فيه تقديم أبرز الفرق العالمية المشاركة في البطولة، كما ستقام فعاليات ترفيهية للإعلاميين والجمهور بحضور أسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي المعروف بـ«جيبا»، وستتاح الفرصة للإعلاميين والجمهور لإجراء مقابلات مع لاعبي فرق دول الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وقطر. وتنطلق يوم السبت 22 أكتوبر منافسات بطولة «الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية» التي تستضيفها دبي لأول مرة في المنطقة، ويشارك فيها فرق من 25 دولة هي الأفضل في العالم.

وتنطلق يوم الثلاثاء 1 نوفمبر منافسات النسخة 11 من بطولة «كأس القارات لكرة القدم الشاطئية» بمشاركة أفضل 8 منتخبات في العالم، حيث تشهد منافسات اليوم الأول إقامة 4 مباريات تبدأ بلقاء منتخب أمريكا مع منتخب اليابان في الساعة 4:00 مساءً، تليها مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب إسبانيا في الساعة 5:15 مساءً.

دخول مجاني

سيكون الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام المهرجان لمتابعة أقوى المنافسات في البطولات الدولية، والاستمتاع بأداء الفرق العالمية في بطولتي الكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، كما تتاح للجمهور الفرصة للمشاركة في الفعاليات الترفيهية التي تقام في المهرجان على الملاعب الجانبية، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال وعربات الطعام في قرية البطولة وغيرها الكثير من الفعاليات الترفيهية.

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