«إماراتك» تجدد رعايتها لـ«الألعاب» في شباب الأهلي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وشركة «إماراتك»، المتخصصة في مجال تقنية المعلومات والحلول الإلكترونية والتطبيقات الذكية في المنطقة العربية، عن تجديد الشراكة بين الجانبين لتكون «إماراتك» الراعي الرسمي لقطاع الألعاب الرياضية بالنادي للعام الخامس على التوالي، وتشمل الاتفاقية جميع فرق الألعاب بالنادي في مشاركاتها بكل المسابقات.

وثمن مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية، الدور الكبير الذي تقوم به الشركات الوطنية في دعم القطاع الرياضي.

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