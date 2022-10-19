الظاهري أول عربي في نهائيات «فيراري»

المصدر: (روما - وام)

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واصل نجم الإمارات للكارتينغ راشد الظاهري، تحقيق أهدافه في مسيرته الاحترافية، وأصبح أول سائق عربي يصل إلى نهائيات الكشافة العالمية لأكاديمية فيراري للسائقين (FDA)، قبل شهر واحد فقط من انطلاق سباق الجائزة الكبرى لفورمولا-1 في أبوظبي.

وتعد نسخة 2022 من نهائيات الكشافة العالمي بمثابة القمة لجميع سائقي السباقات من الشباب، حيث تقام المرحلة الأخيرة في مقر شركة «فيراري» بمدينة مارانيلو الإيطالية.

ومن المقرر أن ينضم الفائز بنهائيات الكشافة العالمية إلى أكاديمية فيراري للسائقين، والتي تعتبر أقدم وأشهر أكاديمية لفورمولا-1 في العالم.

ويخضع الظاهري للفحص والتقييم من قبل العديد من المتخصصين في أكاديمية فيراري لتقييم قدراته الجسدية والسلوكية لتحمل حياة صارمة في السباقات، سواء داخل حلبات المنافسة أو خارجها.

كما سيخوض الظاهري جلسات محاكاة، ويشارك في الاختبارات على حلبة فيورانو الشهيرة (مضمار سباق فيراري).

وفي نهاية الأسبوع، سيقرر مهندسو فيراري من سيسمح له بالانضمام للأكاديمية والخضوع للبرنامج الغذائي والدوائي وبدء برنامج تأهيلي صعب.

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