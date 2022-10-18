شرطة دبي تختتم منافسات الدراجات الهوائية للسيدات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أكاديمية شرطة دبي، منافسات بطولة شرطة دبي للدراجات الهوائية للإدارات العامة ومراكز الشرطة للسيدات، لمسافة 10 كم.

وتوجت فاطمة مبارك زهران، بالمركز الأول بلقب بطولة شرطة دبي للدراجات الهوائية للإدارات العامة ومراكز الشرطة للسيدات، عن فئة المرشحات من أكاديمية شرطة دبي، تلتها مريم مال الله، بالمركز الثاني، في حين نالت ندى أبو بكر محمد وسلامة مروان محمود المركز الثالث.

ونالت بلقيس عبدالقادر الجسمي المركز الأول عن فئة الموظفات، والعريف أول موزة محمد أحمد في المركز الثاني، والعريف أول عنود محمد علي في المركز الثالث.

وأكد المقدم عبدالباسط علي مدير إدارة الشؤون الرياضية، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم البطولات الداخلية للإدارات العامة ومراكز الشرطة، والذي يسهم بشكل كبير في وصول جميع اللاعبين إلى الجاهزية البدنية المطلوبة، وتعد البطولة النسائية خطوة مهمة في إعداد الفرق لخوض منافسات الموسم الجديد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز