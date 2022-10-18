معسكر «الإمارات القابضة للدراجات» للسيدات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

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بدأ فريق سيدات الإمارات القابضة، المحترف للدراجات الهوائية(ADQ) والمعترف به من الاتحاد الدولي للدرجات معسكراً تدريبياً في أبوظبي على حلبات ركوب الدراجات الهوائية في كل من جزيرة الحديريات، والوثبة، وحلبة مرسى ياس، بالإضافة إلى حضور فعاليات الرعاة الرسميين للفريق، وتستعد اللاعبات لخوض سباقات موسم 2023، والتي تتضمن السباقات الأكبر عالمياً، وهي طواف فرنسا، وطواف إيطاليا، وتحدي لا فولتا.

فعالية

وشارك الفريق في فعالية مجتمعية في حلبة مرسى ياس بأبوظبي تحت اسم «Women Community Ride»، مرحبين بجميع الفتيات والسيدات المهتمات برياضة ركوب الدراجات في أبوظبي، بغض النظر عن مستواهن الفني، للانضمام إلى الفريق في جولة حول الحلبة.

تأسيس

وتأسس فريق الإمارات القابضة (ADQ) في 2021 كونه فريقاً نسائياً محترفاً يسعى لتوسيع دائرة المشاركة، وتنمية مجتمع رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، متنافساً مع 14 فريقاً دولياً آخر في سباقات الجولة العالمية للسيدات، ويضم الفريق دراجات محترفات من بيلاروسيا ونيوزيلندا وكندا وسلوفينيا وإيطاليا وروسيا وسويسرا والإمارات.

تبرز في الفريق مارتا باستيانيللي، المصنفة الخامسة عشرة عالمياً، وفقاً للاتحاد الدولي للدراجات، بإنجازاتها في بطولات العالم وأوروبا، وطواف إيطاليا وسباق جنت- وفلجم للدراجات الهوائية، وطواف فلاندرز، وحققت هذا العام مع الفريق سبعة انتصارات في سباقات لا فولتا للسيدات، وفيلينسيا للقدرة في إسبانيا، وأوملوب فان هيت هاجليند في بلجيكا، ومهرجان إلسي جاكوبز في لوكسمبورج، ومرحلتين ضمن طواف بريتاجي في فرنسا، كما فازت بجدارة بالمركز الثاني في طواف فرنسا للسيدات.

إنجازات

ويضم الفريق الدراجة المتميزة صوفيا بيرتيزولو صاحبة الإنجازات المهمة، وأبرزها حصولها على الميدالية الفضية في سباق تروفيدو أوروبا، والمركز الثاني في سباق تروفيو بيندا في سيتيجليو، وسباق جيرو ديلليميليا في إيطاليا، بالإضافة إلى طواف السيدات في بريطانيا.

ويضم «الإمارات القابضة» يوجينيا بوجاك، البطلة الوطنية السلوفانية، صاحبة المركز الأول في جولة سلوفينيا 2022، والفائزة بالميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في الجزائر، كما ضم الفريق في موسمه الجديد لعام 2023 الدراجة سيلفيا بيرسيكو، الحاصلة على المركز الثالث، وبرونزية بطولة العالم الأخيرة لطواف الطرق في أستراليا، وشايرا كونسوني، الفائزة في خمس سباقات لهذا العام، إضافة إلى اعتلائها منصة آخر مراحل سباق طواف إيطاليا للسيدات.

6 ميداليات

من ناحية أخرى كللت المتسابقة الإماراتية صفية الصايغ عضوة الفريق، وأول متسابقة عربية محترفة للدراجات الهوائية في الطواف العالمي للسيدات، موسمها الرياضي الناجح مع الفريق الإماراتي بالحصول على 6 ميداليات في البطولة العربية لدراجات المضمار، التي أقيمت في وقت سابق من هذا الشهر، بما في ذلك ميداليتان ذهبيتان وثلاث فضيات وبرونزية.

وللعام الثالث على التوالي، فازت صفية في بطولة 2022 الوطنية للدراجات على الطرق وسباق الزمن الفردي.

وقالت صفية الصايغ: يشرفني أن أكون جزءاً من فريق الإمارات القابضة، وأن أتدرب مع دارجات لديهن خبرة كبيرة في سباقات الجولة العالمية للسيدات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، ونحن في الفريق نطمح لأن نكون الأفضل عالمياً، وكم هو مشجع لنا أن تدعمنا الدولة، وأن نكون الفريق الوحيد من المنطقة، الذي ينافس على مستوى دولي رفيع، ونأمل مشاركة شباب المجتمع في هذه الرياضة الجميلة والمفيدة، وأن نجذب المواهب المحلية، ومن الجميل أن نرى أن يصبح ركوب الدراجات ظاهرة في الإمارات.

تعزيز

قالت ميليسا مونكادا، قائدة الفريق: اعتمد تأسيس الفريق على الإيمان بأهمية تعزيز مكانة المرأة في رياضة ركوب الدراجات الهوائية والرياضة عموماً، ولإلهام وتشجيع المجتمع الإماراتي ليصبح أكثر نشاطاً وإقبالاً على الرياضة، والهدف هو تعزيز التزامنا بتوفير فرص على أعلى مستوى للسيدات العاشقات لركوب الدراجات، وسيجمع هذا المعسكر التدريبي جميع دارجات الفريق معاً في أبوظبي لأول مرة للتدريب كفريق واحد، وفي إطار سعينا لأن نكون جزءاً من مجتمع أوسع لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في دولة الإمارات، يسعدنا أن نرحب بثلاث هاويات موهوبات في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واللائي سينضممن معنا إلى المعسكر التدريبي، ومن بينهن دارجتان إماراتيان شابتان.

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