«دي بي وورلد» للغولف 17 نوفمبر

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، بتنفيذ الضربة الافتتاحية إيذاناً ببدء العد التنازلي لبطولة جولة دي بي وورلد، قبل 30 يوماً من البطولة التي تنطلق 17 نوفمبر في ملعب عقارات جميرا للغولف .

حضر الفعالية إلى جانب اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، توم فيليبس، رئيس بطولة جولة دي بي وورلد في منطقة الشرق الأوسط، وداني فان أوترديك رئيس الاتصال المؤسسي في موانئ دبي العالمية، وكريس ماي الرئيس التنفيذي لشركة دبي للغولف.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: «يسعدنا أن نكون شركاء للقب بطولة جولة دي بي وورلد 2022 التي تقام الشهر المقبل، وكمزود عالمي رائد لحلول سلاسل التوريد، نحن فخورون بما نقدمه من أداء عالمي، ونتطلع للترحيب بأفضل لاعبي الغولف عالمياً مرة أخرى إلى دبي في الجولة النهائية».

وقال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي: إن اتحاد اللعبة يحرص على الدوام ويوفر كل متطلبات النجاح لتنفيذ خططه واستراتيجيته، والتي تستهدف جميع فئات اللاعبين واللاعبات بكل الجوانب التعليمية والفنية والارتقاء بمستواهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز