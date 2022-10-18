تألق هجن زعبيل في ختام تمهيدي المرموم بحضور مكتوم بن حمدان

المصدر: دبي - وام

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شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، تألق هجن زعبيل في ختام «تمهيدي المرموم» الذي أقيم تخليداً لذكرى المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأقيمت تحديات سن اللقايا واليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، على مدار 8 أشواط، أربعة لسن اللقايا لمسافة 4 كيلومترات، ومثلها لسن اليذاع لمسافة 5 كيلومترات، وتمكنت هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، من السيطرة على السيارات الثماني المخصصة للفائزين بسن اللقايا واليذاع.

ونجحت «الشاهينية» لهجن زعبيل، بقيادة راشد محمد مروشد، في وضع بصمتها على قمة أول الأشواط للقايا البكار في توقيت 5:54:6 دقائق، كان هو الأفضل في سن اللقايا، فيما أهدى «شاهين» هجن زعبيل ومضمرها راشد، ثاني النواميس، بحصوله على صدارة اللقايا الجعدان في 5:53:2 دقائق، كما أهدت «الشاهينية»، هجن زعبيل النقطة الثالثة، وحسمت معركة اللقايا البكار، بقيادة راشد محمد مروشد، في 5:55:7 دقائق، وتألق «شاهين» لهجن زعبيل في الشوط الرابع للقايا الجعدان، وحصد المركز الأول في 5:57:3 دقائق.

وواصلت هجن زعبيل مشوار تألقها، وتمكنت «الشاهينية» لهجن زعبيل، وبقيادة راشد محمد مروشد، من انتزاع صدارة الشوط الرئيس لليذاع البكار في 7:36:0 دقائق، وأضاف «شاهين» لهجن زعبيل، النقطة الثانية للشعار في سن اليذاع، والسادسة توالياً، في ختام تمهيدي المرموم، وحصل على قمة اليذاع الجعدان، مسجلاً 7:31:8 دقائق، وجددت هجن زعبيل تألقها من خلال الشوط السابع لليذاع البكار، والذي نجحت «الشاهينية» في حسمه، بقيادة راشد محمد مروشد، بزمن 7:36:1 دقائق.

وكسب «شاهين» آخر تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في تمهيدي المرموم، وأهدى هجن زعبيل النقطة الثامنة في يوم الختام، بحصوله على ناموس اليذاع الجعدان، والتوقيت الأفضل، وبلغ 7:26:6 دقائق.

هجن أبناء القبائل

واختتمت هجن أبناء القبائل، مشاركتها في تمهيدي المرموم، عبر 4 أشواط في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، ومثلها في سن اليذاع لمسافة 6 كيلومترات، وحصل الفائزون بالمركز الأول على سيارات فاخرة.

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