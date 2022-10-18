10 فعاليات عالمية في دبي خلال 20 يوماً

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تزامناً مع انطلاق الموسم السياحي في الإمارات، تستضيف دبي 10 فعاليات وبطولات عالمية كبرى خلال 20 يوماً، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتضمن أجندة الأحداث الرياضية الكبرى في دانة الدنيا، منافسات الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، فيما يستهل شهر نوفمبر فعالياته ببطولة العالم للبادل، التي يترقبها الكثيرون، وتستضيفها دبي للمرة الأولى، وتستمر منافساتها 6 أيام على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس، بمشاركة أبرز المصنفين الأوائل في العالم.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الشاطئية في العالم من جديد، نحو دبي، لمتابعة منافسات النسخة 11 من بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي من 1 إلى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة المنتخبات العالمية.

وجهة مميزة للتنس

وستكون دبي وجهة مميزة على خريطة التنس العالمي، باحتضانها نهائي بطولة «كأس أساطير فرق التنس»، الطريق إلى دبي، بمشاركة 9 من أبرز نجوم اللعبة المعتزلين، في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، على أحد أفخم ملاعب التنس في العالم، والموجود بميناء اليخوت في «دبي هاربور»، وسط واحدة من أرقى مناطق دبي، ويتسع لـ 3000 متفرج.

وتضم قائمة النجوم، الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، والقبرصي ماركوس بغداتيس، التشيكي توماس بيرديتش، إلى جانب الإسبانيين ديفيد فيرير وتومي روبريدو، الألماني تومي هاس، الأسترالي ليتون هيويت، الأرجنتيني ديفيد نالبانديان، والتشيكي راديك ستيبانيك.

نجوم وجوائز

وتخطف بطولة جبابرة العالم للملاكمة، المقررة في دبي، الأنظار يوم 12 نوفمبر، فيما تقام منافسات بطولة «دي بي وورلد للغولف»، الجولة الختامية لموسم السباق إلى دبي، من 17 إلى 20 نوفمبر بملاعب عقارات جميرا للغولف، وتقام التصفيات النهائية لكأس العالم للرجبي على ملاعب «ذا سفنز»، من 6 إلى 18 نوفمبر.

وفي حدث سنوي مميز، تجمع دبي نجوم ومشاهير الكرة العالمية في النسخة الـ 17 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والدورة الـ 13 لجوائز «دبي غلوب سوكر»، في 17 نوفمبر المقبل، قبل 3 أيام على انطلاق مونديال 2022.

بطولات للمرة الأولى

وتستضيف دبي للمرة الأولى، بطولة الجائزة الكبرى للإبحار لليخوت الشراعية الحديثة، في ميناء راشد يومي 12 و13 نوفمبر المقبل، بتنظيم «بي أند أو ماريناز»، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وستكون دبي المحطة الجديدة للبطولة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، في منتصف موسمها الثالث هذا العام، والتي يشارك فيها أحدث قوارب هذه الرياضة البحرية من حول العالم.وإلى جانب هذه الفعاليات العالمية، تنظم دبي خلال الفترة المقبلة، العديد من الفعاليات المتنوعة الجاذبة للجماهير من مختلف الجنسيات، من بينها مبادرة تحدي دبي للياقة 30 × 30، والتي تتضمن بدورها تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتحدي دبي للجري.

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