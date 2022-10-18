اكتمال تحضيرات بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو لعام 2022، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الحالي، بصالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، والتي تشهد مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة، من أكثر من 70 دولة من مختلف القارات، من بينهم 11 دولة عربية، والتي تبلغ جوائزها النقدية، حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو ((IJF))، مبلغ 154 ألف دولار.

استقبال الوفود

وفرغت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، ومتابعة ناصر التميمي أمين السر العام مدير البطولة، وكادر الاتحاد، من إنهاء كافة الترتيبات لاستضافة البطولة، التي تبدأ مراسمها باستقبال الوفود، اعتباراً من مساء اليوم، بمختلف مطارات الدولة، لحين موعد الاستضافة الرسمية، بمقر الوفود الرياضية بفندق ملينيوم الوحدة، اعتباراً من يوم غد، على أن تجرى مراسم القرعة الخميس بصالة البطولة، عبر تقنية الفيديو، وذلك حسب الجدول الزمني المعتمد للبطولة الكبرى.

تدريبات

وتبدأ صباح غدٍ بصالة «جوجيتسو أرينا» في أبوظبي، تدريبات منتخبنا الوطني للجودو في نطاق معسكره الداخلي، الذي ضم 10 لاعبين، استعداداً للبطولة، حيث تتواصل التدريبات يومياً على فترتين، صباحية ومسائية، حتى موعد البطولة، كما يبدأ العمل اليوم في تجهيز وإعداد صالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

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