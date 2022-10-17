أحمد المسيبي بطل الأشبال لكرة الطاولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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توج لاعب الشارقة أحمد سعيد المسيبي، بالميدالية الذهبية لبطولة الدولة الأولى لفردي الأشبال لكرة الطاولة، والتي أقيمت في صالة نادي النصر بدبي، وذلك بعد تغلبه في المباراة النهائية على لاعب النصر يوسف أحمد الحواي، بنتيجة 3 - 1، بينما اقتسم المركز الثالث كل من ناصر المري لاعب الوصل، ومحمد سعيد المسيبي لاعب الشارقة.

وشارك في البطولة، 48 لاعباً من أندية النصر، الوصل، شباب الأهلي، الشارقة، الذيد، التعاون، العروبة، عجمان، المدام، دبا الفجيرة ودبا الحصن.

وقام عبد الرحمن المنهالي عضو مجلس الإدارة المدير المالي لاتحاد الكرة الطاولة، بتتويج اللاعبين الفائزين بعد نهاية البطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة الأولى لفردي الناشئين، الأحد القادم، في صالة نادي الوصل بدبي، وتعتبر هاتان البطولتان من ضمن الإعداد لمشاركة المنتخب الوطني للناشئين، للمشاركة في بطولة مصر الدولية، والتي تقام بالقاهرة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، وهي من ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة مصر الدولية، 9 لاعبين، ويرافقهم مدربا المنتخب، ويرأس الوفد حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد كرة الطاولة.

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