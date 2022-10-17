الشامسي والزبيدي والياسي أبطال الإمارات في رماية «التراب»

المصدر: العين - البيان

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فاز الرامي سيف الشامسي بلقب مسابقة رماة التراب رجال في بطولة الإمارات الرابعة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» للرجال والسيدات والناشئين وأصحاب الهمم، والتي نظمها اتحاد الإمارات للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

واستطاع الشامسي حصد المركز الأول بعد أن حقق 114 طبقاً من أصل 125 طبقاً لينال الميدالية الذهبية وجائزة المركز الأول المالية، وتلاه في المركز الثاني الرامي أحمد يحيي الحمادي برصيد 113 ونال الميدالية الفضية، وتساوى معه في نفس الرصيد الرامي وليد العرياني محققاً 113 طبقاً واحتل المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات أصحاب الهمم، فقد تصدر ترتيب الرماة عيسى سالم الزبيدي برصيد 104 أطباق ونال الميدالية الذهبية، وتلاه في المركز الثاني الرامي محمد هاشم الحبسي برصيد 102 طبق ونال الميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب محمد علي الهاشمي برصيد 97 طبقاً.

وحققت الرامية عائشة محمد الياسي المركز الأول في فئة السيدات برصيد 91 طبقاً لتنال الميدالية الذهبية، وتلتها الرامية فاطمة محمد مبارك في المركز الثاني برصيد 75 طبقاً ونالت الميدالية الفضية.

وأقيمت منافسات بطولة الإمارات الرابعة لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» للرجال والسيدات والناشئين وأصحاب الهمم كواحدة من بطولات تقييم وتصنيف رماتنا للموسم المقبل، حيث من المقرر أن يشارك رماة الإمارات في ثلاث بطولات مماثلة أخرى يتم خلالهم انتقاء نتائج أفضل ثلاث بطولات من الأربع لترتيب الرماة استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة في إطار سعي الرماة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وفي نفس الوقت جاءت هذه البطولة كإعداد للرماة من أصحاب الهمم، الذين يستعدون لخوض منافسات بطولة العالم التي يستضيفها نادي العين بعد أسبوعين على نفس الميادين.

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