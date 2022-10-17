علي بن حيدر: «بناء الأجسام» يخطط لإنجاز في مونديال إسبانيا

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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كشف علي عبد الله بن حيدر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن طموح كبير يتطلع لتحقيقه المنتخب الوطني في المشاركة المقبلة في بطولة العالم، التي ستقام في إسبانيا، مطلع نوفمبر المقبل، يتمثل بتحقيق أفضل المراكز، ونيل أكبر عدد من الميداليات الملونة، خاصة بعد النتائج المتميزة، التي تحققت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الجاهزية الحالية تعكس الطموح.

وأشاد بالجهود المميزة للجهاز الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام، بقيادة المدير الفني زويد سالمين الزعابي، ومساعده سلمان عجيل، بعد النجاحات التي حققها لاعبو المنتخب خلال المشاركات الدولية في بطولة آسيا في قرغيزستان، وبطولة دايموند كاب في سلطنة عمان مؤخراً، وقادت لنيل لاعبي المنتخب للفوز بالعديد من الميداليات الملونة.

استعداد

وقال علي بن حيدر: نعتز بالنقلة النوعية التي وصل إليها اللاعبون الإماراتيون، وكذلك النتائج التي حققها أبناء الإمارات في مختلف البطولات، ما يؤكد النجاح المميز الذي تحقق، وقاد لأن تكون منتخبات بناء الأجسام الإماراتية، ضمن الأفضل عالمياً.

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