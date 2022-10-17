أوتايجوي يحجز مقعده في «غولف دبي»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حجز الإسباني أدريان أوتايجوي، مقعده في بطولة جولة دي بي وورلد الختامية لموسم جولة دي بي وورلد، المقرر أن تقام في عقارات جميرا للغولف، بالفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل، وذلك بعد فوزه بلقب بطولة الأندلس ماسترز، ليتقدم إلى المركز العاشر في التصنيف الأسبوعي الصادر أمس.

جاء فوز الإسباني بلقب البطولة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 19 ضربة تحت المعدل، ليحصد 710 نقاط، جعلته يتقدم 14 خطوة، ويصبح بالمركز العاشر في ترتيب جولة دي بي وورلد، برصيد 1,856 نقطة، ليوجد في بطولة جولة دي بي وورلد، البالغة جوائزها المالية 10 ملايين دولار أمريكي.

وتبقت ثلاث بطولات قبل النهائي الكبير في دبي، وهي: بطولة مايوركا المفتوحة، بطولة البرتغال ماسترز، وبطولة نيد بانك في جنوب أفريقيا.

واستفاد السويدي جواكيم لاغيرغرين، من حصوله على وصافة بطولة الأندلس، ليكسب 472 نقطة، جعلته يتقدم 83 خطوة، ويصبح بالمركز 44 في ترتيب جولة دي بي وورلد برصيد 845.6 نقطة، علماً بأن البطولة الختامية، تشهد تأهل أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم فقط.

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