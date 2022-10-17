«الإمارات للدراجات».. إنجاز جديد في سباق فينيتو الكلاسيكي

المصدر: روما - وام

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أنهى فريق الإمارات للدراجات الهوائية، مشاركاته الأوروبية بنتائج متميزة في سباق فينيتو الكلاسيكي بإيطاليا، حينما أحرز مارك هيرشي المركز الأول، وحل ثانياً ديفيد فورمولو، عن جدارة واستحقاق، فيما حافظ كل من ماتيو ترينتين ودييغو أوليسي من فريق الإمارات للدراجات أيضاً، على موقعيهما ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث حل ترينتين في المركز الخامس، وحقق أوليسي المركز العاشر.

وتمكن فريق الإمارات للدراجات من التحكم في وتيرة المجموعة الأمامية في أغلب الأوقات، محققاً ميزة عددية لافتة في اللفات الثلاث الأخيرة بطول 190 كيلومتراً، من تريفيزو إلى باسانو ديل جرابا.

وظهر ماتيو ترينتين بنشاط بالغ طوال السباق، متخطياً المجموعة الأمامية في كل مرور بصعدة لاتيسا المرصوفة بالأحجار، وظل محاطاً طوال الوقت بزملائه في الفريق.

وقد شهد الانتصار فوز الفريق في كأس إيطاليا، وتحقيق الفوز الثامن والأربعين خلال هذا الموسم.

وعن هذا الإنجاز، قال هيرشي: «سعيد بهذا الفوز، في العام الماضي، أحببت مسار السباق كثيراً، والآن أشعر أنه سباق ممتع، مع الصعدات المرصوفة بالأحجار والحصى. وكنت أعلم بوجود الصعدة الأخيرة من خلال التدريب، فعاودت الانضمام إلى فورمولو وكونسي عند القمة، ثم انتقلت بشكل سريع إلى الجانب الآخر عند النزول. أتطلع بالفعل إلى العام المقبل، وأتمنى أن يكون شتاءً جيداً قبل العام القادم. لقد قدمنا أداءً خاصاً في سباق فينيتو، وأشعر بسعادة بالغة، بعملي ضمن فريق الإمارات للدراجات الهوائية».

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