مواجهتان حاسمتان في نهائي تمهيدي كأس رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحل فريق شباب الأهلي لكرة اليد، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً على الشارقة، في مباراة تجمعهما لحساب المجموعة الأولى في ختام الدور التمهيدي من مسابقة «كأس الإمارات»، يتطلع إليها الفريقان إلى حسم صدارة فرق المجموعة.

وتقام في التوقيت ذاته، لقاء العين وضيفه الجزيرة، في مباراة يتطلع إليها «الزعيم» بشعار الفوز، وانتزاع إحدى بطاقتي المجموعة المؤهلتين إلى الدور نصف النهائي، فيما يطلبها «فخر أبوظبي»، بشعار الانتصار الثالث على التوالي، والانفراد في صدارة فرق المجموعة.

ويمثل لقاء شباب الأهلي والشارقة، في ختام تمهيدي «كأس الإمارات»، تكراراً لمواجهتهما الأسبوع الماضي في كأس «السوبر الإماراتي»، حين نجح «الملك» في الظفر بـ «السوبر»، للمرة الخامسة على التوالي، بالفوز على «فرسان دبي» بنتيجة (32-27).

طموح الصدارة

ويدخل شباب الأهلي والشارقة، مواجهتهما الفاصلة في ختام تمهيدي «كأس الإمارات»، وهما متشاركان المركز الأول برصيد ست نقاط لكل منهما، وضامنين التأهل، بغض النظر عن النتيجة إلى الدور نصف النهائي، كأول وثاني المجموعة، وذلك على حساب فريقي مليحة والوصل، اللذين ودّعا التمهيدي كثالث ورابع فرق المجموعة، برصيدي خمس وثلاث نقاط على التوالي.

فرصتان للجزيرة

وفي لقاء المجموعة الثانية، يدخل الجزيرة مباراته بخياري الفوز أو التعادل، الذي يضمن، في حال فوزه، الارتقاء إلى النقطة التاسعة، والانفراد بالمركز الأول، أو الدخول في حالة تعادله في شراكة مع النصر على صدارة المجموعة، برصيد سبع نقاط لكل منهما، والتأهل سوياً إلى الدور نصف النهائي، خصوصاً أن «العميد» أنهى في الرابع من الشهر الجاري، مبارياته في الدور التمهيدي، بالخسارة أمام الجزيرة بواقع (29-36)، بعد أن كان النصر قد فاز في الجولتين الأولى والثانية على دبا الحصن (36-27)، ومن ثم العين (26-23).

وعلى الطرف الآخر، يدخل العين صاحب رصيد الأربع نقاط والمركز الثالث في مجموعته، المباراة بخيار الفوز بفارق كبير من الأهداف على الجزيرة، الذي يمنح «الزعيم» الارتقاء إلى النقطة السابعة، وفرض نفسه شريكاً على النصر والجزيرة معاً على المركز الأول، وانتظار اللجوء إلى فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاث، لتحديد هوية المركزين الأول والثاني عن هذه المجموعة، المتأهلين للدور نصف النهائي، مع العلم أن العين يمتلك في جعبته انتصاراً وحيداً في الدور التمهيدي، جاء في الجولة الافتتاحية، على حساب دبا الحصن بواقع (26-20).

نظام البطولة

يذكر أن نظام مسابقة «كأس الإمارات»، قضى بأن يقام دوره التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، على أن تسفر نتائج ختام هذا الدور، عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كلتا المجموعتين إلى الدور نصف النهائي، الذي يقام الأحد المقبل، بنظام خروج المغلوب، ويتحدد من خلاله هوية طرفي النهائي، الذي يقام في 11 نوفمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز