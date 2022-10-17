«أبوظبي 5» بطل جولة مونديال زوارق الفورمولا 1 في إيطاليا

المصدر: روما - وام

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حقق فريق أبوظبي إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات، محلقاً بلقب الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، وحقق ثاني القمزي على زورق «أبوظبي 5» المركز الأول طوال 70 دورة في الجولة التي أقيمت في مدينة أولبيا في جزيرة ساردينيا الإيطالية أمس، وحل ثانياً زورق السويدي جوناس آندرسو، وثالثاً زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي.

وواصل فريق أبوظبي صدارته للبطولة بوصول شون تورنتي للنقطة 64 بالمركز الأول في الترتيب العام، يليه ثاني القمزي برصيد 55 نقطة، ثم جوناس آندرسون برصيد 46 نقطة، وشهدت الجولة انسحاب 6 زوارق لأسباب مختلفة، واقتصرت المنافسة بين 9 زوارق من أصل 15، حتى النهاية. وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإلى حكومة وشعب الإمارات.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان البطل ثاني القمزي بتحقيق لقب الجولة وتفوقه الكبير في المنافسة الدولية، مؤكداً أن القمزي من الكوادر التي يفخر بها الوطن بما يقدمه من تفوق في المنافسات الدولية البحرية والحرص على أن يقدم المستوى المتميز لابن الإمارات وتسيده في هذا الجانب، مهنئاً كل أعضاء الفريق بتحقيق الإنجاز، مؤكداً أن العمل الجماعي بروح الفريق من كافة كوادر فريق أبوظبي جاء أكبر ضمانة لاستمرار مسيرة الإنجازات.

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