26 مقاتلاً في دولية «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف صالة نادي الجزيرة في أبوظبي النسخة الدولية 34 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تقام الخميس المقبل، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من نخبة ونجوم اللعبة في العالم يخوضون 13 نزالاً قوياً. وجاء الانتقال لصالة نادي الجزيرة بسبب انشغال صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، والتي تستضيف أسبوع أبوظبي للقتال وبطولة «يو اف سي» الأحد المقبل.

وأوضح فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للحدث، أن صالة الجزيرة من المنشآت الرياضية التي نفخر بها في الإمارات ونحرص على تجهيزها بشكل مميز للمنافسات

والانتقال مؤقت للمحافظة على جدول البطولة منذ انطلاقها دون حدوث تغيير أو تبديل، وقال: اللجنة المنظمة تعمل على مواصلة النجاحات التي تحققت في النسخ الماضية من البطولة وبمشاركة أفضل نجوم اللعبة، وسيجمع النزال الرئيسي في البطولة بين الأرميني مارتن مازليمان والإسباني اكودان ديكو.

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