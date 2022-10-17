«الشقي 96» لحمدان بن محمد تعانق ناموس «شراعية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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توج طاقم السفينة «الشقي 96» لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي أقيم في شواطئ دبي، وجاءت السفينة «التبر» لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة خلفان سهيل المهيري بالمركز الثاني، يليها سفينة «طوفان 21» لمالكها النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وقام جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مشرف السباق، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، واحتفل طاقم «الشقي 96» بالإنجاز على منصة الأبطال، والذي أعاد إليهم ذكريات التتويج بأغلى الألقاب ناموس سباق القفال 30 عام 2019.

وأهدى خلف بطي الغشيش المري الفوز في أولى محطات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

نجاح

وحقق الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 80 سفينة أبحرت من عمق مياه الخليج العربي لمسافة تزيد على 15 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية في شواطئ جميرا قبالة فندق برج العرب، مجسدة لوحة زاهية من الماضي الجميل.

وجاءت ظروف السباق متقلبة في بعض الأحيان بعدما تغيرت سرعات الرياح وقت السباق مما دعا اللجنة المنظمة للتعامل بحكمة واتخاذ قرار صائب بتغيير وقت ومكان الانطلاقة مما وضع المشاركين في اختبار حقيقي لقدراتهم في الوصول لخط النهاية.

منافسة

وقال جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن تغير اتجاه وسرعات الرياح في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً أوجد إثارة كبيرة في السباق الذي تميز بالمنافسة والتكتيك بين النواخذة والبحارة، مما يسهم في إضافة المزيد من الخبرات للبحارة ويعيد اكتشاف أبطال ونواخذة جدد يرسمون ملامح الفترة القادمة من جيل الشباب.

ووجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى الجهات التي أسهمت في إنجاح أولى محطات موسم سباقات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وفي مقدمتها مؤسسة دبي للإعلام التي نجحت في وضع المشاهد الكريم في الصورة متابعاً لمراحل السباق عبر النقل المباشر على قنوات دبي الرياضية.

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