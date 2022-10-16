«الشارقة الرياضي» يختتم دورة «اليد المدرسية»

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعاليات دورة كرة اليد المدرسية التي أقامها بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة اليد وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد لمدربي أندية إماراة الشارقة ومدرسي التربية الرياضية بمدارس الإمارة الباسمة خلال الفترة من 9 - 15 أكتوبر الجاري، بحصول 67 دارساً «31 مدرباً، و36 مدرساً» على رخصة التدريب الدولية من الفئة (D).

وحاضر في الدورة التي شهدت مشاركة أكثر من 70 مشاركاً من المدرسين والمدربين المحاضر الدولي البحريني نبيل طه والخبير التشيكي ايلونا هابكويا وتابعها وأشرف على نجاحها نبيل عاشور مدير إدارة الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي والذي أكد أن هذه الدورة شهدت النجاح والتفاعل الخبير بين المشاركين والمحاضرين.

في السياق ذاته وضمن برنامج الاتحاد لتطوير الكوادر الفنية والإدارية، تنظم لجنة المدربين برئاسة فصيل حسين الطواش دورة مماثلة لمدربي الأندية الأعضاء بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية ولجنة التضامن الأولمبي وتحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد خلال الفترة من 2 - 6 نوفمبر 2022.

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