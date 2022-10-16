(الشاهينية) و(شاهين) يهديان هجن العاصفة ناموس اليذاع

المصدر: دبي - البيان

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هيمنت هجن العاصفة على قمة التحديات الرئيسية لليذاع المحليات وذلك من خلال مشاركتها في ختام الجولة الرابعة لتمهيدي المرموم الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، حيث أقيمت على ميدان المرموم مساء أمس، أربعة عشر شوطاً في سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة خمسة كيلومترات، فيما تنافست هجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية من خلال ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وقطعت (الشاهينية) تحت قيادة غياث الهلالي رحلة الشوط الرئيسي الأول لليذاع البكار المحليات في زمن قدره 7:41:9 دقائق كأول الواصلين لخط النهاية لتهدي شعار هجن العاصفة الناموس الغالي.

وانطلق (شاهين) لهجن العاصفة بكل قوة في ثاني الأشواط لليذاع الجعدان المحليات ليضيف النقطة الثانية توالياً لمضمره غياث الهلالي وتحقق ذلك في توقيت بلغ 7:47:5 دقائق.

وواصلت هجن الطايلات تألقها في تمهيدي المرموم تحت قيادة المضمر سالم مسلم قنزول وأضافت انتصاراً جديداً من خلال حصول (جلمودة) على ناموس اليذاع البكار المهجنات في توقيت قدره 7:40:0 دقائق.

وجاء التألق لشعار هجن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من خلال الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات حيث قدم عبيد محمد بالضبيعة (مجد) على الصدارة بزمن قدره 7:40:0 دقائق.

لقاءات قوية لهجن أبناء القبائل صباحاً

وشهدت الفترة الصباحية منافسة ساخنة بين مؤسسات هجن أبناء القبائل المختلفة، وكان التألق في التحدي الرئيسي لليذاع البكار المحليات من نصيب (شواهين) لـ سعد جارالله فهيد الفهيدي المري التي قطعت مسافة السباق البالغة ستة كيلومترات في توقيت قدره 9:18:4 دقائق.

فيما أبدعت (نجوى) بشعار محمد عبدالله بن غليطة الغفلي في الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات ونجحت في حسم معركتها المثيرة في زمن بلغ 9:11:5 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

وكسب (الجوكر) صراعه القوي مع منافسيه من الجعادين في شوط اليذاع المحليات، وأهدى مالكه صالح حمد شليويح العامري الناموس بزمن قدره 9:28:2 دقائق.

وحصل (ناصي) المملوك لـ سالم محمد بالضبيعة الكتبي على قمة الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات حيث تمكن من الوصول إلى خط النهاية في توقيت بلغ 9:16:1 دقائق.

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