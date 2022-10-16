3 ميداليات في المبارزة لـ «الشارقة الرياضي للمرأة»

المصدر: الشارقة - البيان

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حصد فريق المبارزة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة 3 ميداليات ببطولة الاتحاد للمبارزة للأشبال والناشئين تحت 17 و20 سنة، والتي أقيمت بصالة أسماء بنت النعمان بدبي، وفازت حبيبة إسلام بذهبيتي السابر والفلورية لفئة تحت 20 عاماً، فيما حصدت عفراء البلوشي برونزية مسابقة سلاح السابر لذات الفئة.

وافتتح فريق كرة السلة مشاركته في الموسم الجاري بفوز كبير على بالرز ناشن 59 - 38 في البطولة المفتوحة لكرة السلة للسيدات، وضمت قائمة الفريق اللاعبات اليازية سلطان، وأمل بن حيدر وعلياء النقبي، وعلياء السويدي، وشالين شاليكا، وياسمين يزيد، وسهيلة عباس، ونينا نينكوفيك، ومريم عادل، وروضة محمد، وميثة مبارك، ونور عليض

وعلى صعيد الرماية، واصلت كل من ياسمين تهلك وغاية آل شهيل الظهور المشرف في بطولة العالم للرماية في مصر، وحققت ياسمين تهلك 607.2 نقاط بمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار مسجلة رقماً أفضل من مشاركتها في النسخة الأخيرة من بطولة العالم التي حققت خلالها 589.4 نقطة، كما سجلت غاية آل شهيل رقماً أفضل في مسابقة المسدس الهوائي لذات المسافة بواقع 542 نقطة بعد أن سجلت 539 نقطة في النسخة الأخيرة من الحدث.

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