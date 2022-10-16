القرقاوي: النهائي عكس تطور السلة العربية

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

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أشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بنجاح بطولة الأندية العربية الـ 34 التي اختتمت مساء أول من أمس، من الناحية التنظيمية والفنية، لافتاً إلى أن المباراة النهائية عكست مدى تطور السلة العربية، والأمر ينطبق أيضاً على لقاء المركزين الثالث والرابع الذي انتهى في الوقت الإضافي، مهنئاً الكويت على أول إنجاز عربي، وأضاف أن محبي اللعبة استمتعوا بالمستويات التي قدمتها الفرق بصفة عامة ونهائي الكويت والأهلي المصري بصفة خاصة والذي كان بالفعل مسك الختام ويليق بكرة السلة العربية، مشيراً إلى أن ظهور بطل جديد لهذه المسابقة سيكون أكبر حافز للفرق الأخرى التي لم يسعفها الحظ بتحقيق اللقب العربي، موضحاً أن البطولة تشهد مشاركة كبيرة واهتماماً من كل الأندية على التواجد فيها مما يؤكد أهمية تلك المسابقة وانعكاسها الإيجابي على اللعبة والمنتخبات العربية.

أرقام

من جهة أخرى، سجلت المباراة النهائية الأرقام التالية: حقق الكويت 16 نقطة من 36 من داخل المنطقة مقابل 23 من 48 للأهلي من داخل المنطقة و9 ثلاثيات للكويت مقابل 5 للأهلي و19 رمية حرة للكويت من 28 مقابل 16 من 33 للأهلي، وهي المرة الوحيدة التي يهدر فيها البطل السابق هذه النسبة من الرميات مما انعكس سلباً على النتيجة النهائية علاوة على خروج إيهاب أمين أفضل لاعب في البطولة قبل النهاية بدقيقتين لارتكابه الخطأ الخامس واحتساب خطأ فني عليه.

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