"الشقي 96" بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز طاقم السفينة /الشقي 96/ لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، بسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما والذي أقيم أمسِ السبت في شواطئ دبي.

ونجح طاقم السفينة /التبر 55/ لمالكها راشد محمد راشد بن غدير وبقيادة النوخذة خلفان سهيل المهيري في الحصول على المركز الثاني في ترتيب السباق، بينما استطاع طاقم السفينة /طوفان 21/ لمالكها النوخذة أحمد إسماعيل احمد المرزوقي الحصول على المركز الثالث.

وشارك في السباق، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي الحالي، 80 سفينة، أبحرت من عمق مياه الخليج العربي لمسافة تزيد على 15 ميلا بحريا حتى خط النهاية في شواطئ جميرا قبالة فندق (برج العرب).

وشهد السباق ظروفاً جوية متقلبة في بعض الأحيان خاصة بعدما تغيرت سرعات الرياح المتوقعة وقت السباق، مما دعا اللجنة المنظمة لتغيير وقت ومكان الانطلاقة وهو ما كان بمثابة تحد جديد المشاركين.

وشهدت مراحل السباق تنافسا مثيرا بين النواخذة والبحارة خاصة في اختيار مكان الانطلاقة ومن ثم المسار الصحيح قبل أن تحسم السفن الفائزة مراكزها في المقدمة.

وعقب نهاية السباق قام جمال زعل المهيري عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مشرف السباق، والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى أطقم السفن الشقي 96 (الأول) والتبر 55 (الثاني) وطوفان 21 (الثالث).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز